"Был великолепен": Макдэвид восхитился игрой Подколзина в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Канадский нападающий и капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид восхитился игрой российского форварда Василия Подколзина в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во вторник "Эдмонтон" дома обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Подколзин открыл счет в матче, забросив шайбу на третьей минуте. Для россиянина это второй гол в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего форвард набрал 5 очков (2 гола + 3 передачи) в пяти матчах первого раунда.
"Подзи был великолепен. Он один из наших лучших игроков на протяжении всего плей-офф, он выкладывается по полной. Он забросил отличную шайбу, это был отличный бросок", - сказал Макдэвид во время послематчевого интервью, видеозапись которого опубликована на официальном сайте "Эдмонтона".
По словам капитана "Ойлерз", шайба Подколзина задала тон игре, благодаря чему "Эдмонтон" повел 3:0 к 11-й минуте.
"Это было хорошее начало матча, Подзи задал тон, вся тройка проделала замечательную работу, мы забросили несколько шайб. Всегда приятно вести в счете, а не догонять. Сдержать их и довести дело до конца - это было здорово", - добавил Макдэвид.