Песков ответил на вопрос о датах визита Путина в Китай

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Китай определены, они будут своевременно проанонсированы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сроки поездки пока не будут называться, это будет сделано своевременно.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее пригласил Путина посетить Китай с официальным визитом в 2026 году. Песков подчеркивал, что Россия и КНР в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне. Ранее в апреле пресс-секретарь президента РФ сообщал, что поездка российского лидера в Китай готовится, Москва и Пекин синхронно объявят сроки этого визита.