Песков ответил на вопрос о датах визита Путина в Китай - РИА Новости, 29.04.2026
17:58 29.04.2026
Песков ответил на вопрос о датах визита Путина в Китай

Песков: сроки визита Путина в Китай определены, о них сообщат своевременно

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сроки визита Владимира Путина в Китай определены, заявил Песков
  • Он добавил, что точные даты визита будут объявлены своевременно.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Китай определены, они будут своевременно проанонсированы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Появилась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность по датам визита Путина в Китай.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сроки поездки пока не будут называться, это будет сделано своевременно.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее пригласил Путина посетить Китай с официальным визитом в 2026 году. Песков подчеркивал, что Россия и КНР в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне. Ранее в апреле пресс-секретарь президента РФ сообщал, что поездка российского лидера в Китай готовится, Москва и Пекин синхронно объявят сроки этого визита.
