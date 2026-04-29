17:20 29.04.2026
Песков ответил на вопрос о приезде зарубежных лидеров на парад 9 мая

Перекрытия в Москве из-за подготовки к параду Победы
Перекрытия в Москве из-за подготовки к параду Победы
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, кто из зарубежных лидеров приедет на парад в День Победы в Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы своевременно проинформируем, пока мы не готовы точно сказать. Но финальный список мы, конечно же, заранее огласим", - отметил Песков, говоря о приглашении зарубежных лидеров на парад в Москву в День Победы.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что зарубежные гости посетят парад в День Победы в Москве. Он также подтвердил, что на празднования в честь Дня Победы в Россию приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
ПолитикаМоскваРоссияСловакияДмитрий ПесковЮрий УшаковРоберт ФицоДень Победы — 2026
 
 
