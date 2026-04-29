Песков ответил на вопрос о приезде зарубежных лидеров на парад 9 мая

- Кремль своевременно проинформирует о том, кто из зарубежных лидеров приедет на парад в День Победы в Москву.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, кто из зарубежных лидеров приедет на парад в День Победы в Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что зарубежные гости посетят парад в День Победы в Москве. Он также подтвердил, что на празднования в честь Дня Победы в Россию приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
