Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, заявил сенатор

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, у Москвы хорошие отношения со странами – крупными нефтедобытчиками, и она может стать координатором в текущей непростой ситуации, сказал РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

Политик также отметил, что уход ОАЭ из ОПЕК - это не просто потеря одного из участников: это крупные объемы добычи нефти, которые теперь не скреплены никакими обязательствами.