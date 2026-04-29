Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, заявил сенатор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.
- По мнению сенатора Александра Шендерюк-Жидкова, Россия может выиграть от выхода ОАЭ из ОПЕК благодаря хорошим отношениям с Абу-Даби и возможности стать координатором в текущей ситуации.
- Уход ОАЭ из ОПЕК может привести к снижению цен на нефть из-за потенциальной «войны предложений», считает Шендерюк-Жидков.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, у Москвы хорошие отношения со странами – крупными нефтедобытчиками, и она может стать координатором в текущей непростой ситуации, сказал РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
При этом Россия продолжает взаимодействовать с Эр-Риядом и другими крупными нефтедобытчиками и "может стать координатором в текущей непростой ситуации", отметил Шендерюк-Жидков.
Политик также отметил, что уход ОАЭ из ОПЕК - это не просто потеря одного из участников: это крупные объемы добычи нефти, которые теперь не скреплены никакими обязательствами.
"Главная пострадавшая сторона, конечно, Саудовская Аравия", - считает законодатель.
Он также полагает, что в условиях блокировки Ормузского пролива данное решение не повлияет на нефтяные цены. "В дальнейшем потенциальная неуправляемая "война предложений" может привести к более скорому снижению цен, чем это было бы в рамках ОПЕК+", - заключил Шендерюк-Жидков.
Французская газета Echos отмечает, что у ОАЭ и члена ОПЕК Саудовской Аравии напряжения в отношениях длятся уже несколько лет как по вопросам политики в области добычи, так и по поводу конкуренции за региональное политическое влияние. При этом по мнению немецкой газеты Handelsblatt, несмотря на напряженность, выход ОАЭ из ОПЕК станет ударом в том числе и для Саудовской Аравии, поскольку той "может быть сложнее стабилизировать цены на нефть".
