Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 29.04.2026
Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, заявил сенатор

Шендерюк-Жидков: РФ может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК и стать координатором

Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.
  • По мнению сенатора Александра Шендерюк-Жидкова, Россия может выиграть от выхода ОАЭ из ОПЕК благодаря хорошим отношениям с Абу-Даби и возможности стать координатором в текущей ситуации.
  • Уход ОАЭ из ОПЕК может привести к снижению цен на нефть из-за потенциальной «войны предложений», считает Шендерюк-Жидков.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, у Москвы хорошие отношения со странами – крупными нефтедобытчиками, и она может стать координатором в текущей непростой ситуации, сказал РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Во вторник государственное информационное агентство ОАЭ WAM сообщило о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.
"Россия, как ни странно, может выиграть от этой ситуации. Наша страна имеет хорошие отношения с Абу-Даби, который с недавнего времени стал членом БРИКС. В этой связи мы могли (бы - ред.) как достичь двусторонних договорённостей, так и вести обсуждение на площадке БРИКС", - сказал сенатор.
При этом Россия продолжает взаимодействовать с Эр-Риядом и другими крупными нефтедобытчиками и "может стать координатором в текущей непростой ситуации", отметил Шендерюк-Жидков.
Политик также отметил, что уход ОАЭ из ОПЕК - это не просто потеря одного из участников: это крупные объемы добычи нефти, которые теперь не скреплены никакими обязательствами.
"Главная пострадавшая сторона, конечно, Саудовская Аравия", - считает законодатель.
Он также полагает, что в условиях блокировки Ормузского пролива данное решение не повлияет на нефтяные цены. "В дальнейшем потенциальная неуправляемая "война предложений" может привести к более скорому снижению цен, чем это было бы в рамках ОПЕК+", - заключил Шендерюк-Жидков.
Французская газета Echos отмечает, что у ОАЭ и члена ОПЕК Саудовской Аравии напряжения в отношениях длятся уже несколько лет как по вопросам политики в области добычи, так и по поводу конкуренции за региональное политическое влияние. При этом по мнению немецкой газеты Handelsblatt, несмотря на напряженность, выход ОАЭ из ОПЕК станет ударом в том числе и для Саудовской Аравии, поскольку той "может быть сложнее стабилизировать цены на нефть".
ОАЭРоссияСаудовская АравияАлександр Шендерюк-ЖидковБРИКСОПЕКСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала