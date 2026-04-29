"Больше не в деле": к чему приведет выход Эмиратов из ОПЕК

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина, Светлана Медведева. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) покидают ОПЕК и ОПЕК+. Это решение — результат многолетних разногласий, утверждают эксперты. О причинах и последствиях — в материале РИА Новости.

Всего хорошего

С 1 мая ОАЭ прекращают членство в организации ОПЕК и выходят из соглашения ОПЕК+, сообщило государственное агентство WAM.

"Мы по-прежнему высоко ценим усилия как ОПЕК, так и альянса ОПЕК+ и желаем им успехов. За время нашего участия в организации мы внесли значительный вклад и пошли на еще большие жертвы ради общего блага. Однако пришло время сосредоточить наши усилия на том, что диктуется национальными интересами, а также на обязательствах перед инвесторами, клиентами, партнерами и мировыми энергетическими рынками", — говорится в официальном заявлении.

Эмираты обещают продолжать поддерживать стабильность на рынке, сотрудничать и с импортерами, и с экспортерами, но постепенно выведут на рынок дополнительные объемы нефти.

© REUTERS / Satish Kumar Танкер в порту Фуджейра, Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ производили 3-3,5 миллиона баррелей в сутки, а мощности позволяют добывать 4,0-4,8 миллиона, говорит замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. Масштабный инвестиционный план национальной компании ADNOC (Abu Dhabi National Oil Co.) предполагает 5,0 миллиона к 2027 году.

Привычный уклад

Организация стран — экспортеров нефти ОПЕК создавалась с целью сделать рынок более стабильным, предсказуемым и не допустить демпинга транснациональных корпораций Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, Mobil, Gulf Oil и British Petroleum. С 1960-го по инициативе Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы добычу стали регулировать. Спустя два года организацию зарегистрировали в ООН как межправительственную.

Эмират Абу-Даби присоединился к ОПЕК в 1967-м. В 1971 году образовались Объединенные Арабские Эмираты. В ОПЕК также входят Алжир, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Республика Конго, Саудовская Аравия и Венесуэла.

Формат ОПЕК+, появившийся в 2016-м, добавил Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилию, Казахстан, Малайзию, Мексику, Оман, Россию, Южный Судан и Судан. Эти страны участвуют в инициативах ОПЕК по добровольному сокращению добычи.

Тектонический характер

"Решение застало нас врасплох, мы не были осведомлены об их намерении", — признался РИА Новости источник в одной из делегаций ОПЕК.

Демарш ОАЭ носит тектонический характер для всей архитектуры глобального регулирования нефтяных поставок, это следствие многолетних разногласий внутри альянса, кардинально меняющее расстановку сил на рынке, подчеркивает Ради.

Главная причина — хроническое недовольство системой квот.

© AP Photo / Hasan Jamali Добыча нефти в Бахрейне

"С Саудовской Аравией (де-факто лидером ОПЕК) об этом спорили давно. Представители ОАЭ еще в 2021-м на одном из заседаний картеля поднимали вопрос о том, что квота на страну не соответствует производственной мощности", — указывает старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли Президентской академии Павел Павлов.

Ну а катализатором послужил военный конфликт с Ираном и вызванный им энергетический шок в регионе. В ОАЭ дали понять, что недовольны масштабом политической и военной поддержки соседей по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"В Абу-Даби и раньше неоднократно заявляли, что выход из ОПЕК способствовал бы диверсификации экономики и ускорению инвестиций", — добавляет Ради.

Влияние иранского конфликта

Из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе хранилища в ОАЭ переполнились. Пришлось вполовину урезать добычу.

Совокупный экспорт авиатоплива из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Омана упал с февральских 19,6 миллиона баррелей до 4,1 миллиона за март и апрель.

По данным The Wall Street Journal, ОАЭ ведут переговоры с США о финансовой поддержке на случай, если американская операция против Ирана затянется и усугубит кризис.

© AP Photo / Altaf Qadri Президент США Дональд Трамп во время прибытия в ОАЭ

Последствия для рынка

Выход из картеля развязывает руки Абу-Даби.

"В краткосрочной перспективе это позволяет поэтапно задействовать свободные мощности и рассчитывать на десятки миллиардов долларов дополнительной выручки. В долгосрочной — ОАЭ стремятся закрепить за собой статус ответственного и гибкого поставщика, способного оперативно удовлетворять растущий спрос на быстро развивающихся рынках Азии", — отмечает Ради.

В выигрыше оказываются и крупнейшие страны-импортеры, в том числе Китай, Индия и государства Европы. Рост предложения сулит более комфортные цены, уточняет эксперт.

Влияние на цены

Однако не стоит забывать о высокой геополитической премии за риск, связанный с угрозами судоходству в Ормузском проливе.

Этим объясняется реакция рынка: Brent даже подорожала на 3,4 процента, до 111,67 доллара за баррель. Да и сами эмиратские чиновники предупреждали: инфраструктурные ограничения военного времени сгладят эффект.

© AP Photo / Asghar Besharati Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран

И возможности влиять на котировки для Абу-Даби уменьшатся, поскольку доля ОАЭ в ОПЕК — около 15 процентов — для глобального рынка не столь существенна, добавляет Павлов.