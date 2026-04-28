ОПЕК не знала о планах ОАЭ выйти из организации, сообщил источник

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ОПЕК не была осведомлена о намерении ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+, решение может быть вызвано экономическим положением страны, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций ОПЕК.

Ранее во вторник государственное информационное агентство ОАЭ WAM проинформировало о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.

"Что касается ситуации, прежде всего следует отметить, что решение Объединенных Арабских Эмиратов застало нас врасплох, поскольку мы не были осведомлены об их намерении. Однако главным фактором, который мог спровоцировать этот выход из ОПЕК+, является, прежде всего, экономическое положение страны, серьезно затронутое событиями на Ближнем Востоке", - сказал источник.

Он также не исключил, что ОПЕК+ на встрече обсудит выход ОАЭ из организации и из альянса.

Источник напомнил, что сырьевой экспорт страны сокращается, а туристический сектор переживает спад. И в этом контексте главной стратегией ОАЭ будет наращивание добычи нефти без каких-либо ограничений, как только Ормузский пролив будет открыт, особенно учитывая, что их туристический сектор, вероятно, еще долго будет испытывать последствия конфликта в регионе, считает собеседник агентства.