03:37 29.04.2026
Онищенко призвал россиян не уезжать из страны на майские праздники

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко. Архивное фото
  • Академик РАН Геннадий Онищенко не рекомендует уезжать из России на майские праздники.
  • По мнению Онищенко, резкая перемена климата и времени может негативно сказаться на здоровье.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уезжать из России на майские праздники не рекомендуется, так как резкая перемена климата и времени может негативно сказаться на здоровье, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени - это не отдых, а добровольно организованный стресс", - сказал он.
По словам Онищенко, лучше спланировать будущий отдых и уйти в отпуск летом. Также академик посоветовал на майских праздниках уделить внимание поездкам за город.
Горожане гуляют в саду Эрмитаж во время первомайского праздника - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет
14 апреля, 02:58
 
