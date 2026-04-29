Под огневым контролем. Что приготовили для ВСУ в зоне спецоперации

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Весенняя кампания продолжается, российская армия сохраняет инициативу на всех ключевых направлениях. Однако взломать оборону ВСУ удается далеко не везде. Противник активно применяет дроны, что затрудняет передвижение боевой техники и личного состава. Тем не менее Минобороны регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.

Ключ к наступлению

Одним из самых горячих направлений по-прежнему остается Центральнодонецкое. После освобождения Красноармейско-Димитровской агломерации подразделения группировки "Центр" продвигаются севернее — в сторону Доброполья, а также на запад — к границе с Днепропетровской областью. На этом участке фронта удалось добиться серьезных успехов.

На днях Минобороны сообщило об освобождении Гришино — крупного села в четырех километрах северо-западнее Красноармейска, на трассе Е-50 в Павлоград Днепропетровской области. Вокруг — важные высоты, позволяющие держать под огневым контролем соседние населенные пункты, которые пока под контролем ВСУ.

При продвижении отсюда на север откроется возможность зайти на Доброполье с запада. Если одновременно наступать от Родинского восточнее, добропольская группировка противника попадет в клещи. Ее разгром освободит значительную часть ДНР.

Главный укрепрайон

Затем подразделения "Центра" можно будет перебросить с запада на главный укрепрайон ВСУ в Донбассе, растянувшийся с юга на север по линии Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. Группировка "Юг" уже ведет интенсивные бои в Константиновке. По данным Минобороны, передовые подразделения закрепились на окраинах города. В настоящий момент накапливаются силы для дальнейшего продвижения вглубь населенного пункта.

Группировка "Запад" заходит на этот укрепрайон с северо-востока. В последние дни активизировались бои за Рай-Александровку на господствующих высотах у трассы М-03, соединяющей Артемовск со Славянском. Одновременно российские войска продолжают давить на Красный Лиман. Его освобождение откроет дорогу на Славянск с севера. Очевидно, Минобороны делает ставку на "раздергивание" обороны противника, атакуя позиции ВСУ с разных сторон.

Но продвижение медленное. Мешают дроны, которых у врага в избытке. Российские расчеты БПЛА и артиллеристы методично охотятся на дроноводов ВСУ. В ДНР Киев сосредоточил свои лучшие подразделения беспилотных сил. Каждый уничтоженный вражеский оператор БПЛА — это спасенные жизни наших бойцов. Поэтому спешка в наступлении совершенно ни к чему.

Успехи "северян"

В последние дни отличилась и группировка войск "Север", освободившая три важных населенных пункта. Так, штурмовые подразделения 245-го мотострелкового полка при поддержке батальона "Ахмат-Запад", центра "Рубикон" и артиллеристов войск РХБЗ установили контроль на поселком Ветеринарное на границе Харьковщины с Белгородским районом Белгородской области в двух с половиной километрах к западу от российской Наумовки.

Штурм дался нелегко: противник превратил поселок в мощный укрепрайон. Но слаженные действия россиян вынудили ВСУ отступить. Ветеринарное находится на высоте, с крыш его пятиэтажек просматривается вся окружающая местность. В трех километрах южнее — крупный поселок городского типа Казачья Лопань, важный перекресток, логистический пункт и железнодорожный узел. Его освобождение сильно затруднит ВСУ переброску войск в приграничье.

Штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й дивизии освободили село Бочково в Волчанском районе Харьковской области, на берегу реки Волчья, в трех километрах к югу от границы и десяти — к востоку от Волчанска. По сведениям Минобороны, противник планировал использовать этот населенник для ударов по тылам российских войск в районе Волчанска, а также для заброски диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область.

Кроме того, "северяне" взяли Таратутино — село в Краснопольском районе Сумской области в пяти километрах к северо-западу от Грабовского, об освобождении которого Минобороны сообщило еще пятого января. Группировка вклинилась в позиции противника и значительно углубила девятикилометровый плацдарм в приграничье по линии Поповка — Высокое — Грабовское. Полосы безопасности возле границы расширились.

Устойчивый контроль "Севера" над пунктом Таратутино позволит оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участке трассы Р-45 Сумы — Краснополье — Богодухов. Село освобождали штурмовики 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (горной).