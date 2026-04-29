Польские политики из противоборствующих партий сошлись в клетке ММА

ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Польские политики противоборствующих партий сошлись в поединке ММА, сообщает издание "Спортивные факты".
«
"Это был один из самых необычных боев Prime MMA 16. Два политика решили разрешить свой конфликт в октагоне", - говорится в сообщении.
По данным издания, отношения в клетке решили выяснить активист оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнецкий и Петр Кочаровкий, представляющий праворадикальную партию "Конфедерация польской короны".
Отмечается, что политики-бойцы, помимо политических противоречий, имеют еще и личные счеты. Чарнецкий в свое время имел связь с женой Шрайбера, инфлюенсером Марианной Шрайбер.
«
"Ставки были высоки - личные счеты, которые накапливались вне спорта. Они оба были связаны с Марианной Шрайбер в прошлом", - говорится в сообщении.
С первого раунда в октагоне доминировал представитель "Права и справедливости".
«
"Начало боя было довольно хаотичным. Бойцы начали обмениваться ударами, но немногие из них были чистыми. В конце первого раунда Чарнецкий продемонстрировал свое преимущество, перейдя в решительное наступление. В последующих раундах он был активнее и чаще проявлял инициативу", - говорится в сообщении.
Кочаровский же пытался отвечать, "особенно когда соперник начинал задыхаться", но оказался не в состоянии переломить ход поединка.
В итоге победа была присуждена Чарнецкому.
«
"После трех раундов судьи не имели сомнений. Они единогласно указали на победу Пшемыслава Чарнецкого, который контролировал большую часть боя", - говорится в сообщении.