МИД прокомментировал попытки навязать России отказ от ядерного оружия

ООН, 29 апр - РИА Новости. Попытки навязать отказ от ядерного оружия равносильны тотальному игнорированию интересов РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

"Такой радикальный подход равносилен тотальному игнорированию законных интересов нашей страны и базовых разоруженческих принципов", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.