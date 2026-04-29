- Глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы.
- Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия.
ООН, 29 апр — РИА Новости. Возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы, заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
"Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения", — добавил дипломат.
Белоусов подчеркнул, что ДНЯО сейчас подвергается серьезным испытаниям на прочность. При этом Россия полностью выполняет обязательства по договору и выступает за его дальнейшее укрепление. В то же время Москва не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия.
"Такой радикальный подход равносилен тотальному игнорированию законных интересов нашей страны и базовых разоруженческих принципов", — сказал посол.
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, полученные данные будут учитываться в том числе и на переговорах по урегулированию конфликта. Помощник президента Юрий Ушаков пообещал, что власти передадут всю информацию США.
