Захарова: происходящее на Украине показывает, что Зеленский не хочет мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Продление военного положения и продолжение насильственной мобилизации на Украине показывают, что Владимир Зеленский не хочет мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зеленский не хочет мира, это очевидно. Он стремится к бесконечному затягиванию боевых действий, он готов пойти на опасную эскалацию конфликта, для этого вновь продлил на Украине как военное положение, на этот раз до 2 августа, так и проводит насильственную, уже ставшую по сути не мобилизацией, а могилизацией", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.