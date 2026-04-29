Медведев не смог выйти в 1/4 финала грунтового "Мастерса" в Мадриде

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Флавио Коболли в четвертом круге турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу итальянца, который является 13-й ракеткой мира. Медведев идет десятым в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут.

Медведев ни разу не доходил в Мадриде дальше четвертьфинала.