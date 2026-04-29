Fonbet стал спонсором Казанского марафона

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. С 1 по 3 мая в Казани пройдет ежегодная серия легкоатлетических забегов "Казанский марафон". Одним из спонсоров мероприятия выступит букмекерская компания Fonbet.

В рамках марафона бренд будет представлен двумя зонами. В зоне Fonbet участники и зрители смогут сделать памятные фотографии и попробовать тонизирующий чай, а в бренд-зоне "ДоброFON" — принять участие в благотворительной акции.

В течение трех дней любой желающий сможет пробежать дистанцию на интерактивной беговой дорожке, а каждый километр будет конвертирован в пожертвование в пользу фонда "Важные люди", который помогает детям с нервно-мышечными заболеваниями.