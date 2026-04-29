Fonbet стал спонсором Казанского марафона - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
16:57 29.04.2026

Fonbet стал спонсором Казанского марафона

Дмитрий Неделин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. С 1 по 3 мая в Казани пройдет ежегодная серия легкоатлетических забегов "Казанский марафон". Одним из спонсоров мероприятия выступит букмекерская компания Fonbet.
В рамках марафона бренд будет представлен двумя зонами. В зоне Fonbet участники и зрители смогут сделать памятные фотографии и попробовать тонизирующий чай, а в бренд-зоне "ДоброFON" — принять участие в благотворительной акции.
В течение трех дней любой желающий сможет пробежать дистанцию на интерактивной беговой дорожке, а каждый километр будет конвертирован в пожертвование в пользу фонда "Важные люди", который помогает детям с нервно-мышечными заболеваниями.
Специальным гостем площадки станет новый рекордсмен России, марафонец Дмитрий Неделин. 30 апреля спортсмен выступит с лекцией, а 1 мая проведет автограф-сессию.
Участники Московского марафона - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Директор Московского марафона рассказал, сколько москвичей занимаются бегом
27 апреля, 08:25
 
