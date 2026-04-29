Русский лыжник сбежал в США ради американки. Недавно его выгнали из сборной

Сергей Волков в свои 24 года не стал суперзвездой мировых лыж, хотя на российском уровне порой показывал неплохие результаты. Однако по итогам нынешнего сезона в тренерской штабе сборной России приняли решение не включать его в основной состав на следующий год. Примерно в те же сроки спортсмен уехал сначала в Европу, а потом и в США, где, похоже, завел отношения с американской лыжницей. Неужели все это просто совпадение?

Допинговый скандал и мечты о Кубке мира

Сергей успел побегать на международных стартах по юниорам еще до тотального отстранения российских спортсменов. В частности, в 2021 году он участвовал в чемпионате мира в Финляндии, однако значимых успехов добиться не смог, ни разу не попав в топ-10 в личных дисциплинах. Дальше был непростой переход во взрослый спорт, который в январе 2022 года мог закончиться полной катастрофой. Дело в том, что Волков вляпался в допинговый скандал и был отстранен от соревнований на шесть месяцев.

В целом длительность оказалась не такой критичной, да и сам лыжник уверял, что допинг попал в организм непреднамеренным образом вместо с лекарством от насморка. С учетом того, что примерно в те же сроки российских лыжников отстранили от международных стартов, Волков обошелся малой кровью, фактически ничего не потеряв. Однако та история аукнется ему спустя почти пять лет, но об этом чуть позже.

Пока же Сергей вернулся к соревновательной практике на российском уровне и временами заезжал в призы на отдельных стартах, а на чемпионате России в сезоне 2024/25 даже стал победителем в составе эстафетной команды Татарстана. При этом до уровня Александра Большунова , Савелия Коростелева, Сергея Ардашева и других лидеров он все же не совсем дотягивал. Уж по крайней мере не мог делать это на стабильной основе.

Что, впрочем, не мешало ему мечтать о международных стартах, куда приоткрылась лазейка в декабре 2025 года после положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) , постановившего, что нашим лыжникам можно давать возможность соревноваться в нейтральном статусе. Волков, конечно же, тут же подал заявку, но получил отказ, а мотивацией для отрицательного решения стала та самая допинговая история от января 2022 года. Сам Сергей сильно расстроился, но подал апелляцию и до сих пор ожидает вердикта.

Уехал в США и не вернется?

Все это происходило параллельно с романом с Дарьей Непряевой , которая как раз получила заветный статус и отправилась на Кубок мира и Олимпиаду в статусе девушки Волкова. А вот вернулась она с международных стартов, разорвав отношения с лыжником. Конечно, все детали расставания ребята не рассказали, но факт остается фактом.

Тем удивительнее было видеть, что Сергей вскоре стал публиковать романтические фотографии с американской лыжницей Кендалл Крамер. Волков сначала поехал в Словению и другую Европу после окончания сезона, а потом на перекладных через Сиэтл отправился на Аляску в знаменитый Анкоридж. За океан лыжник активно тренировался и находил время для поцелуев и обнимашек с красоткой-американкой, чем регулярно делился в социальных сетях. Фанаты тут же записали его в сборную США на фоне исключения из состава российской команды, однако сам он в интервью РИА Новости опроверг такие данные.

« “Я не очень хочу давать комментарии по поводу Кендалл. В США я ненадолго и переезд не рассматриваю”, - уверял он.