В Минсельхозе рассказали о ходе посевной кампании в России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уже 55 регионов России приступили к весенним полевым работам, но из-за непогоды в ряде субъектов работы идут с отставанием, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"В настоящее время посевная кампания входит в активную фазу, к весенним полевым работам уже приступили 55 регионов", - сказала Лут на заседании правительства в четверг.
«
"Вместе с тем аномальные погодные условия, которые мы все видим, по центральной полосе Поволжья и отдельных южных регионов, не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной. Поэтому работы пока идут с отставанием к прошлом году", - добавила она.
