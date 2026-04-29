Рейтинг@Mail.ru
В Минсельхозе рассказали о ходе посевной кампании в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 29.04.2026 (обновлено: 16:54 29.04.2026)
В Минсельхозе рассказали о ходе посевной кампании в России

Лут: посевная кампания в ряде регионов России идет с отставанием из-за непогоды

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевные работы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Посевные работы в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 55 регионов России приступили к весенним полевым работам, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
  • Из-за аномальных погодных условий в ряде субъектов работы идут с отставанием.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уже 55 регионов России приступили к весенним полевым работам, но из-за непогоды в ряде субъектов работы идут с отставанием, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"В настоящее время посевная кампания входит в активную фазу, к весенним полевым работам уже приступили 55 регионов", - сказала Лут на заседании правительства в четверг.
«
"Вместе с тем аномальные погодные условия, которые мы все видим, по центральной полосе Поволжья и отдельных южных регионов, не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной. Поэтому работы пока идут с отставанием к прошлом году", - добавила она.
РоссияПоволжьеОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала