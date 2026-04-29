Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели - РИА Новости, 29.04.2026
14:10 29.04.2026 (обновлено: 14:33 29.04.2026)
Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели

Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели 14-15 мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели 14–15 мая.
  • Встреча станет возможностью для обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня и подготовки к 18-му саммиту БРИКС, который пройдет в Нью-Дели в сентябре.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели 14-15 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"14-15 мая министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, заседание состоится в Нью-Дели", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Захарова подчеркнула, что предстоящее мероприятие станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, перспектив совершенствования системы глобального правления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства.
"Особое внимание будет уделено дальнейшим шагам по развитию стратегического партнерства в контексте подготовке к 18-му саммиту БРИКС, который пройдет в Нью-Дели в сентябре", - добавила она.
С 14 по 15 мая в Нью-Дели пройдет встреча глав МИД стран БРИКС. С 1 января 2026 года председательство в организации перешло к Индии.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана
27 апреля, 20:54
 
