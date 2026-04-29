МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели 14-15 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"14-15 мая министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, заседание состоится в Нью-Дели", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Захарова подчеркнула, что предстоящее мероприятие станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, перспектив совершенствования системы глобального правления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства.
"Особое внимание будет уделено дальнейшим шагам по развитию стратегического партнерства в контексте подготовке к 18-му саммиту БРИКС, который пройдет в Нью-Дели в сентябре", - добавила она.
С 14 по 15 мая в Нью-Дели пройдет встреча глав МИД стран БРИКС. С 1 января 2026 года председательство в организации перешло к Индии.
Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана
