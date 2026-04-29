Названы регионы России с самым низким и высоким кредитным рейтингом

Краткий пересказ от РИА ИИ Регионы с самым низким кредитным рейтингом в России: Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай.

Регионы с самым высоким кредитным рейтингом: Москва, Санкт-Петербург и Чувашия.

Средний кредитный рейтинг жителей России в марте 2026 года незначительно снизился и составил 724 балла.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай вошли в топ-10 регионов России с самым низким кредитным рейтингом жителей по итогам марта, а вот лучше всего он в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Кроме того, в десятку вошли Ингушетия (674 балла), Бурятия (674 балла),Северная Осетия (677 баллов), Хакасия (680 баллов) и Кабардино-Балкарская Республика (682 балла).

При этом максимальный рейтинг в марте продемонстрировали заемщики Москвы (780 баллов), Санкт-Петербурга (775 баллов) и Чувашии (769 баллов).

Также сообщается, что средний кредитный рейтинг жителей России в марте 2026 года незначительно снизился и составил 724 балла, что на 1 балл ниже февральского показателя (725 баллов).

"Различия в кредитных рейтингах жителей регионов обусловлены двумя основными факторами: уровнем экономического развития территорий и спросом населения на кредитные продукты", - прокомментировал директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.

"Чем активнее экономика региона и выше спрос на заемные средства, тем больше у людей опыта взаимодействия с банками", - пояснил он.