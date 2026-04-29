02:21 29.04.2026 (обновлено: 02:23 29.04.2026)
Названы регионы России с самым низким и высоким кредитным рейтингом

Москва, Петербург и Чувашия показали максимальный кредитный рейтинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регионы с самым низким кредитным рейтингом в России: Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай.
  • Регионы с самым высоким кредитным рейтингом: Москва, Санкт-Петербург и Чувашия.
  • Средний кредитный рейтинг жителей России в марте 2026 года незначительно снизился и составил 724 балла.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай вошли в топ-10 регионов России с самым низким кредитным рейтингом жителей по итогам марта, а вот лучше всего он в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
В десятку регионов с самым низким кредитным рейтингом возглавили Тыва - 586 баллов, Карачаево-Черкесия - 628 баллов и Республика Алтай - 645 баллов. Пятерку антилидеров замыкают Забайкальский край (657 баллов) и Калмыкия (671 балл).
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Названы регионы, где живут самые дисциплинированные заемщики
20 апреля, 00:04
Кроме того, в десятку вошли Ингушетия (674 балла), Бурятия (674 балла),Северная Осетия (677 баллов), Хакасия (680 баллов) и Кабардино-Балкарская Республика (682 балла).
При этом максимальный рейтинг в марте продемонстрировали заемщики Москвы (780 баллов), Санкт-Петербурга (775 баллов) и Чувашии (769 баллов).
В числе регионов с наилучшей платежной дисциплиной также были Севастополь, где кредитный рейтинг составил 759 баллов, Удмуртия с 754 баллами, Московская область с 753 баллами, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра с 750 баллами и Воронежская область с 749 баллами. Десятку замкнули Магаданская и Нижегородская области - 748 и 746 баллов соответственно.
Также сообщается, что средний кредитный рейтинг жителей России в марте 2026 года незначительно снизился и составил 724 балла, что на 1 балл ниже февральского показателя (725 баллов).
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Названы регионы с самым высоким уровнем закредитованности
2 марта, 00:08
"Различия в кредитных рейтингах жителей регионов обусловлены двумя основными факторами: уровнем экономического развития территорий и спросом населения на кредитные продукты", - прокомментировал директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.
"Чем активнее экономика региона и выше спрос на заемные средства, тем больше у людей опыта взаимодействия с банками", - пояснил он.
По словам Филиппова, поскольку кредитный рейтинг напрямую зависит от накопленного опыта заемщика, со временем различия будут сокращаться: жители регионов с пока еще невысокими показателями станут активнее пользоваться кредитами, что приведет к росту их финансовой грамотности и культуры кредитования, а значит, и к повышению кредитного рейтинга.
Клиент Сбера у банкомата - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В России просроченная задолженность по кредитным картам выросла на четверть
9 марта, 16:16
 
