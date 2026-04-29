Враги России специально атакуют российских детей, заявил Кириенко

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Враги России специально атакуют российских детей, вовлекая их в совершение преступлений, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что даже в горячей войне есть ограничения - сила не может быть применена к мирному населению, а дети вообще никогда не могут являться целью. Однако для врагов России дети сейчас являются не просто допустимой, а приоритетной целью, указал Кириенко

"Мы видим, как они специально пытаются, к сожалению, атаковать наших детей. И подталкивание детей к суициду, и попытка раскачивать, и вовлечение детей в совершение преступлений, которые ломают детям жизнь и судьбу - это, к сожалению, происходит", - сказал он журналистам на площадке марафона "Знание. Первые".

Те же методы применяются и в отношении людей старшего поколения, отметил Кириенко, напомнив о телефонном мошенничестве и существовании нескольких тысяч таких колл-центров на территории Украины . Десятки тысяч работающих там "целыми днями заняты только одним: как постараться людей обмануть - или деньги вытянуть, или втянуть в нарушение законодательства, сломать жизнь, поймать людей в момент, когда они психологически неустойчивы", добавил он.

Замглавы администрации президента подчеркнул, что все это требует технических мер безопасности, которые реализуют правоохранители, операторы связи и интернет-платформ.

"Но это требует еще и образовательных программ, серьезных образовательных программ. Людей с самого детства, наших детей надо немножко учить еще и тому, что такое информационная безопасность, как не стать жертвой мошенников, как не попасть на обман", - сказал Кириенко.