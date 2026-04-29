Враги России специально атакуют российских детей, заявил Кириенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Враги России специально атакуют российских детей, вовлекая их в совершение преступлений, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мы видим, как они специально пытаются, к сожалению, атаковать наших детей. И подталкивание детей к суициду, и попытка раскачивать, и вовлечение детей в совершение преступлений, которые ломают детям жизнь и судьбу - это, к сожалению, происходит", - сказал он журналистам на площадке марафона "Знание. Первые".
Те же методы применяются и в отношении людей старшего поколения, отметил Кириенко, напомнив о телефонном мошенничестве и существовании нескольких тысяч таких колл-центров на территории Украины. Десятки тысяч работающих там "целыми днями заняты только одним: как постараться людей обмануть - или деньги вытянуть, или втянуть в нарушение законодательства, сломать жизнь, поймать людей в момент, когда они психологически неустойчивы", добавил он.
Замглавы администрации президента подчеркнул, что все это требует технических мер безопасности, которые реализуют правоохранители, операторы связи и интернет-платформ.
"Но это требует еще и образовательных программ, серьезных образовательных программ. Людей с самого детства, наших детей надо немножко учить еще и тому, что такое информационная безопасность, как не стать жертвой мошенников, как не попасть на обман", - сказал Кириенко.
Он сообщил, что Общество "Знание" запускает важный новый проект "Знание. Безопасность", который рассчитан в том числе на детей и подростков, его начнут реализовывать в ближайшее время.