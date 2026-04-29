Рейтинг@Mail.ru
Враги России специально атакуют российских детей, заявил Кириенко - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 29.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Враги России специально атакуют российских детей, вовлекая их в совершение преступлений, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он подчеркнул, что даже в горячей войне есть ограничения - сила не может быть применена к мирному населению, а дети вообще никогда не могут являться целью. Однако для врагов России дети сейчас являются не просто допустимой, а приоритетной целью, указал Кириенко.
"Мы видим, как они специально пытаются, к сожалению, атаковать наших детей. И подталкивание детей к суициду, и попытка раскачивать, и вовлечение детей в совершение преступлений, которые ломают детям жизнь и судьбу - это, к сожалению, происходит", - сказал он журналистам на площадке марафона "Знание. Первые".
Те же методы применяются и в отношении людей старшего поколения, отметил Кириенко, напомнив о телефонном мошенничестве и существовании нескольких тысяч таких колл-центров на территории Украины. Десятки тысяч работающих там "целыми днями заняты только одним: как постараться людей обмануть - или деньги вытянуть, или втянуть в нарушение законодательства, сломать жизнь, поймать людей в момент, когда они психологически неустойчивы", добавил он.
Замглавы администрации президента подчеркнул, что все это требует технических мер безопасности, которые реализуют правоохранители, операторы связи и интернет-платформ.
"Но это требует еще и образовательных программ, серьезных образовательных программ. Людей с самого детства, наших детей надо немножко учить еще и тому, что такое информационная безопасность, как не стать жертвой мошенников, как не попасть на обман", - сказал Кириенко.
Он сообщил, что Общество "Знание" запускает важный новый проект "Знание. Безопасность", который рассчитан в том числе на детей и подростков, его начнут реализовывать в ближайшее время.
РоссияУкраинаСергей КириенкоОбщество "Знание"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала