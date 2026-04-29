В войне против России сейчас участвуют 44 страны, заявил Кириенко

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В войне против России сейчас участвуют 44 страны, включая весь блок НАТО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В войне, которую ведут сегодня против нашей страны, в войне против нас, участвуют 44 страны, весь блок НАТО. И это война и горячая в зоне специальной военной операции, война экономическая, но, пожалуй, самая сложная – это война информационная или идеологическая", - сказал Кириенко журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве.
Он пояснил, что Россию невозможно взять извне, можно попробовать расколоть только изнутри. Поэтому враги России преследуют цель попытаться расколоть ее по религиозному, национальному и другим признакам.