Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 29.04.2026
В войне против России сейчас участвуют 44 страны, заявил Кириенко

Кириенко: в войне против России участвуют 44 страны, включая весь блок НАТО

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В войне против России участвуют 44 страны, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
  • По его словам, среди участников — весь блок НАТО.
  • Кириенко отметил, что враги России пытаются расколоть ее по религиозному, национальному и другим признакам.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В войне против России сейчас участвуют 44 страны, включая весь блок НАТО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В войне, которую ведут сегодня против нашей страны, в войне против нас, участвуют 44 страны, весь блок НАТО. И это война и горячая в зоне специальной военной операции, война экономическая, но, пожалуй, самая сложная – это война информационная или идеологическая", - сказал Кириенко журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве.
Он пояснил, что Россию невозможно взять извне, можно попробовать расколоть только изнутри. Поэтому враги России преследуют цель попытаться расколоть ее по религиозному, национальному и другим признакам.
В миреРоссияМоскваСергей КириенкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала