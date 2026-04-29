Беспощадный "Ак Барс"! Казань стала ближе к финалу Кубка Гагарина

"Ак Барс" обыграл "Металлург" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Казанцы вышли вперед и на один шаг приблизились к главному финалу сезона.

"Ак Барс" едва не оформил мощный камбэк

Серия "Металлург" — "Ак Барс" в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги предстает противостоянием равных и достойных друг друга соперников. После убедительной победы казанцев в стартовой игре (5:2) дуэли двух клубов Восточной конференции, по ходу которой магнитогорцы на своей площадке были разнесены в пух и прах, "сталевары" дали столь же убедительный ответ во втором матче.

При этом "лисы" в ответной встрече показали себя с двух сторон: как команды, которая быстро делает работу над ошибками, и как коллектив, который по каким-то неизвестным причинам слишком легко теряет огромное преимущество. По ходу второго матча "Металлург" вел 3:0 в счете после двух периодов, но в третьей 20-минутке пропустил дважды подряд и приговорил себя к нервной концовке. Многим сразу вспомнился очный матч обеих команд в начале регулярного сезона, когда подопечные Андрея Разина упустили преимущество со счетом 3:0 и проиграли 3:4. К счастью для болельщиков "Магнитки", их команда все-таки смогла удержать победу (4:2) и в Казань отправилась при равенстве в счете серии.

« "Совсем другая игра в нашем исполнении. Предложили сопернику скорости, которые мы можем. За счет этого первый период получился хорошим. Второй период — равный, но мы реализовали свои моменты. Второй пропущенный гол немного подпортил картинку. Ненужный гол. После гола Александра Хмелевского сердечко екнуло. Сразу вспомнилась игра с "Ак Барсом", когда мы тоже вели 3:0 и сгорели 3:4. Не очень хороший гол, который не вытекал из игры", — обратил внимание главный тренер "Металлурга" во время послематчевой пресс-конференции, которую он превратил в целое шоу.

"Металлург" и "Ак Барс" за все время выступлений в КХЛ не раз были в ситуациях, когда после первых двух матчей полуфинальных серий Кубка Гагарина счет был равным. "Магнитка" до этого сезона была в таком положении совсем недавно: в 2022 и 2024 годах, когда по итогам серий были обыграны "Трактор" и "Автомобилист" соответственно. Но имеется у "сталеваров" и неудачный опыт — в 2009 году они уступили в полуфинале "Локомотиву". Что касается "Ак Барса", то казанцы оказались в ситуации со счетом 1-1 в полуфинале Кубка Гагарина третий раз в своей истории. В предыдущих двух случаях — в 2009 и 2023 годах — "барсы" в итоге одолели московское "Динамо" и "Авангард" соответственно.

"Ак Барс" не знает пощады!

К третьему матчу серии, которая переехала в Казань, "Металлург" и "Ак Барс" предпочли отказаться от изменений в составах. Отказались команды и от пауз в стартовом отрезке матча.

Первую половину первого периода соперники провели на одном дыхании — почти девять минут без свистков и иных вмешательств со стороны арбитров! Игра была в большей степени равной, но с некоторым преимуществом "Металлурга". "Магнитка" чаще владела шайбой и охотно играла в пас.

При этом создать что-то конкретное у чужих ворот "сталеварам" удалось лишь ближе к середине периода, когда потрясающий момент возник у Владимира Ткачева. После наброса в исполнении Макара Хабарова от синей линии шайба выскочила на пятак и пролетела мимо Тимура Билялова, который довольно выкатился из ворот. Звездный форвард "Металлурга" будто не ожидал, что шайба окажется у него, и ему не удалось загнать ее в сетку буквально с линии ворот.

Этот момент заметно взбодрил "Ак Барс". Казанцы прибавили в активности и прессинге и сделали четкий акцент на ошибках "Металлурга", которые подопечные Анвара Гатиятулина выжидали особенно внимательно. До перерыва магнитогорцы ошиблись дважды. Оба раза привели к пропущенной шайбе.

"Сталевары" неправильно расположились в своей зоне при позиционной атаке "Ак Барса". Форвард гостей Дерек Барак вместе с двумя защитниками "Магнитки" бросился на двух игроков казанцев у лицевого борта, из-за чего перед воротами Ильи Набокова образовалось огромное свободное пространство. Никита Дыняк вовремя заметил совершенно одинокого Дмитрия Кателевского на пятаке, куда и отпасовал — форвард "барсов" моментом воспользовался и забросил свою первую шайбу в этом розыгрыше плей-офф.

Через несколько минут все то же четвертое звено "Ак Барса" организовало еще один гол, автором которого вновь стал Кателевский. Макар Хабаров в попытке поддержать позиционную атаку "Металлурга" упустил шайбу у левого борта в чужой зоне и в попытке исправить свою ошибку не смог поймать на силовой прием Алексея Пустозерова. Тот подхватил шайбу и на скорости убежал в контратаку. Его мог накрыть Даниил Вовченко, но тому путь здорово перекрыл Никита Дыняк, благодаря чему Пустозеров убежал "два в одного". Идеальной "подкидкой" через Артема Минулина Алексей нашел Кателевского на пятаке, и Дмитрий точным броском эффектно отправил шайбу под перекладину так, что та даже застряла между каркасом и сеткой.

В раздевалке "Металлурга" во время первого перерыва между Разиным и его подопечными наверняка состоялся предметный разговор на тему того, насколько высока цена ошибки на данной стадии плей-офф КХЛ. У главного тренера "Магнитки" вряд ли имелись претензии к своим игрокам относительно их действий на площадке, но совершенно точно его напрягали необязательные осечки команды, которые привели к пропущенным шайбам.

"Ак Барс" по ходу регулярного сезона неоднократно упускал преимущество в две шайбы, но в плей-офф команда Анвара Гатиятулина если добывает превосходство в счете, то относится к нему очень бережно. В этом розыгрыше Кубка Гагарина казанцы отлично демонстрируют способность наказывать соперника за ошибки и внимательно играть в своей зоне. Сегодня они это показали еще раз.

В начале второго периода казанцы заработали свое первое и единственное за матч большинство, и эту попытку они реализовали. Дмитрий Яшкин после передачи от Никиты Лямкина мощно бросил в противоход Набокову и довел преимущество "Ак Барса" в счете до 3:0.

Для этой серии такие цифры на табло уже становятся обязательными — в каждом из трех сыгранных матчей противостояния кто-то из соперников точно вел по ходу встречи со счетом 3:0 и гарантированно доводил дело до победы. Эта аксиома сегодня подтвердилась. Казанцы отдали шайбу "Металлургу" и сконцентрировали все силы на удержании победного результата. "Магнитка" имела хорошие шансы для того, чтобы вернуться в игру и зайти на камбэк, но "сталеваров" подвела реализация — либо не хватало хитрости, либо великолепно действовал Тимур Билялов, либо не менее здорово играли защитники "Ак Барса", охотно блокировавшие броски (за весь матч казанцы заблокировали 29 бросков!).

Распечатать ворота "барсов" гости смогли лишь однажды, когда в середине второго периода шайба после броска Робина Пресса неудачно для казанцев отрикошетила от защитника "Ак Барса" и пролетела мимо Билялова и точно в сетку. В остальных же случаях казанцы смогли нейтрализовать уйму других попыток соперника, а под занавес встречи благодаря точному броску Кирилла Семенова по пустым воротам подопечные Гатиятулина закрепили свой успех.