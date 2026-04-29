Беспощадный "Ак Барс"! Казань стала ближе к финалу Кубка Гагарина

"Ак Барс" обыграл "Металлург" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Казанцы вышли вперед и на один шаг приблизились к главному финалу сезона.
"Ак Барс" едва не оформил мощный камбэк
Серия "Металлург" — "Ак Барс" в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги предстает противостоянием равных и достойных друг друга соперников. После убедительной победы казанцев в стартовой игре (5:2) дуэли двух клубов Восточной конференции, по ходу которой магнитогорцы на своей площадке были разнесены в пух и прах, "сталевары" дали столь же убедительный ответ во втором матче.
Эпизод матча "Металлург" - "Ак Барс"
При этом "лисы" в ответной встрече показали себя с двух сторон: как команды, которая быстро делает работу над ошибками, и как коллектив, который по каким-то неизвестным причинам слишком легко теряет огромное преимущество. По ходу второго матча "Металлург" вел 3:0 в счете после двух периодов, но в третьей 20-минутке пропустил дважды подряд и приговорил себя к нервной концовке. Многим сразу вспомнился очный матч обеих команд в начале регулярного сезона, когда подопечные Андрея Разина упустили преимущество со счетом 3:0 и проиграли 3:4. К счастью для болельщиков "Магнитки", их команда все-таки смогла удержать победу (4:2) и в Казань отправилась при равенстве в счете серии.
"Совсем другая игра в нашем исполнении. Предложили сопернику скорости, которые мы можем. За счет этого первый период получился хорошим. Второй период — равный, но мы реализовали свои моменты. Второй пропущенный гол немного подпортил картинку. Ненужный гол. После гола Александра Хмелевского сердечко екнуло. Сразу вспомнилась игра с "Ак Барсом", когда мы тоже вели 3:0 и сгорели 3:4. Не очень хороший гол, который не вытекал из игры", — обратил внимание главный тренер "Металлурга" во время послематчевой пресс-конференции, которую он превратил в целое шоу.
"Металлург" и "Ак Барс" за все время выступлений в КХЛ не раз были в ситуациях, когда после первых двух матчей полуфинальных серий Кубка Гагарина счет был равным. "Магнитка" до этого сезона была в таком положении совсем недавно: в 2022 и 2024 годах, когда по итогам серий были обыграны "Трактор" и "Автомобилист" соответственно. Но имеется у "сталеваров" и неудачный опыт — в 2009 году они уступили в полуфинале "Локомотиву". Что касается "Ак Барса", то казанцы оказались в ситуации со счетом 1-1 в полуфинале Кубка Гагарина третий раз в своей истории. В предыдущих двух случаях — в 2009 и 2023 годах — "барсы" в итоге одолели московское "Динамо" и "Авангард" соответственно.
"Ак Барс" не знает пощады!
К третьему матчу серии, которая переехала в Казань, "Металлург" и "Ак Барс" предпочли отказаться от изменений в составах. Отказались команды и от пауз в стартовом отрезке матча.
29 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
15:04 • Дмитрий Кателевский
18:08 • Дмитрий Кателевский
(Алексей Пустозеров, Mitchell Miller)
07:09 • Дмитрий Яшкин
19:05 • Кирилл Семенов
11:52 • Робин Пресс
Первую половину первого периода соперники провели на одном дыхании — почти девять минут без свистков и иных вмешательств со стороны арбитров! Игра была в большей степени равной, но с некоторым преимуществом "Металлурга". "Магнитка" чаще владела шайбой и охотно играла в пас.
При этом создать что-то конкретное у чужих ворот "сталеварам" удалось лишь ближе к середине периода, когда потрясающий момент возник у Владимира Ткачева. После наброса в исполнении Макара Хабарова от синей линии шайба выскочила на пятак и пролетела мимо Тимура Билялова, который довольно выкатился из ворот. Звездный форвард "Металлурга" будто не ожидал, что шайба окажется у него, и ему не удалось загнать ее в сетку буквально с линии ворот.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Эпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург Мг" (Магнитогорск)
Этот момент заметно взбодрил "Ак Барс". Казанцы прибавили в активности и прессинге и сделали четкий акцент на ошибках "Металлурга", которые подопечные Анвара Гатиятулина выжидали особенно внимательно. До перерыва магнитогорцы ошиблись дважды. Оба раза привели к пропущенной шайбе.
"Сталевары" неправильно расположились в своей зоне при позиционной атаке "Ак Барса". Форвард гостей Дерек Барак вместе с двумя защитниками "Магнитки" бросился на двух игроков казанцев у лицевого борта, из-за чего перед воротами Ильи Набокова образовалось огромное свободное пространство. Никита Дыняк вовремя заметил совершенно одинокого Дмитрия Кателевского на пятаке, куда и отпасовал — форвард "барсов" моментом воспользовался и забросил свою первую шайбу в этом розыгрыше плей-офф.
Через несколько минут все то же четвертое звено "Ак Барса" организовало еще один гол, автором которого вновь стал Кателевский. Макар Хабаров в попытке поддержать позиционную атаку "Металлурга" упустил шайбу у левого борта в чужой зоне и в попытке исправить свою ошибку не смог поймать на силовой прием Алексея Пустозерова. Тот подхватил шайбу и на скорости убежал в контратаку. Его мог накрыть Даниил Вовченко, но тому путь здорово перекрыл Никита Дыняк, благодаря чему Пустозеров убежал "два в одного". Идеальной "подкидкой" через Артема Минулина Алексей нашел Кателевского на пятаке, и Дмитрий точным броском эффектно отправил шайбу под перекладину так, что та даже застряла между каркасом и сеткой.
В раздевалке "Металлурга" во время первого перерыва между Разиным и его подопечными наверняка состоялся предметный разговор на тему того, насколько высока цена ошибки на данной стадии плей-офф КХЛ. У главного тренера "Магнитки" вряд ли имелись претензии к своим игрокам относительно их действий на площадке, но совершенно точно его напрягали необязательные осечки команды, которые привели к пропущенным шайбам.
"Ак Барс" по ходу регулярного сезона неоднократно упускал преимущество в две шайбы, но в плей-офф команда Анвара Гатиятулина если добывает превосходство в счете, то относится к нему очень бережно. В этом розыгрыше Кубка Гагарина казанцы отлично демонстрируют способность наказывать соперника за ошибки и внимательно играть в своей зоне. Сегодня они это показали еще раз.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Эпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург Мг" (Магнитогорск)
В начале второго периода казанцы заработали свое первое и единственное за матч большинство, и эту попытку они реализовали. Дмитрий Яшкин после передачи от Никиты Лямкина мощно бросил в противоход Набокову и довел преимущество "Ак Барса" в счете до 3:0.
Для этой серии такие цифры на табло уже становятся обязательными — в каждом из трех сыгранных матчей противостояния кто-то из соперников точно вел по ходу встречи со счетом 3:0 и гарантированно доводил дело до победы. Эта аксиома сегодня подтвердилась. Казанцы отдали шайбу "Металлургу" и сконцентрировали все силы на удержании победного результата. "Магнитка" имела хорошие шансы для того, чтобы вернуться в игру и зайти на камбэк, но "сталеваров" подвела реализация — либо не хватало хитрости, либо великолепно действовал Тимур Билялов, либо не менее здорово играли защитники "Ак Барса", охотно блокировавшие броски (за весь матч казанцы заблокировали 29 бросков!).
© РИА Новости / Максим Богодвид
Эпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург Мг" (Магнитогорск)
Распечатать ворота "барсов" гости смогли лишь однажды, когда в середине второго периода шайба после броска Робина Пресса неудачно для казанцев отрикошетила от защитника "Ак Барса" и пролетела мимо Билялова и точно в сетку. В остальных же случаях казанцы смогли нейтрализовать уйму других попыток соперника, а под занавес встречи благодаря точному броску Кирилла Семенова по пустым воротам подопечные Гатиятулина закрепили свой успех.
4:1 — "Ак Барс" на своей площадке добыл пусть и не эффектную, но очень уверенную и заслуженную победу. Казанцы вышли вперед в серии и оказались на шаг ближе к финалу Кубка Гагарина. Следующая игра в столице Республики Татарстан, которая состоится в пятницу, может стать ключевой во всей серии.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Эпизод матча "Ак Барс" (Казань) - "Металлург Мг" (Магнитогорск)
