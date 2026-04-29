Россиянин Подколзин признался, что чувствует себя счастливым в Канаде

"Думаю, это все опыт. Я играю много матчей здесь. Во время игры с такими одноклубниками, конечно у тебя будут появляться шансы, и ты начнешь забивать. Я не очень люблю говорить о себе, о том, хороший я игрок или нет. Эти рассуждения не так важны, особенно сейчас. Я доволен своим прогрессом за последние два года. Чувствую себя довольно счастливым здесь", - рассказал Подколзин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в аккаунте "Эдмонтона" в соцсети X.