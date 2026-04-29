Россиянин Подколзин признался, что чувствует себя счастливым в Канаде

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин сказал, что доволен своим прогрессом за два года выступления за команду.
Во вторник "Эдмонтон" дома обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Подколзин открыл счет в матче, забросив шайбу на третьей минуте. Для россиянина это второй гол в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего форвард набрал 5 очков (2 гола + 3 передачи) в пяти матчах первого раунда.
"Думаю, это все опыт. Я играю много матчей здесь. Во время игры с такими одноклубниками, конечно у тебя будут появляться шансы, и ты начнешь забивать. Я не очень люблю говорить о себе, о том, хороший я игрок или нет. Эти рассуждения не так важны, особенно сейчас. Я доволен своим прогрессом за последние два года. Чувствую себя довольно счастливым здесь", - рассказал Подколзин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в аккаунте "Эдмонтона" в соцсети X.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Дакс", следующая игра пройдет в Анахайме 30 апреля.
Подколзину 24 года, он был выбран клубом "Ванкувер Кэнакс" под общим десятым номером в первом раунде драфта НХЛ 2019 года. Форвард перешел в "Эдмонтон" в августе 2024 года. Всего в регулярных чемпионатах россиянин принял участие в 301 матче, в которых набрал 96 (45+51) очков.