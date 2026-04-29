Клубы КХЛ больше не смогут менять зарплаты путем переподписания контрактов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял правки в регламент, согласно которым в платежную ведомость клуба записываются зарплаты хоккеистов по изначальным контрактам, переподписание соглашений с понижением зарплаты больше не может повлиять на свободное место под потолком.

Заочное заседание совета директоров КХЛ прошло 29 апреля.

В случае переподписания контрактов с уменьшением зарплаты и (или) индивидуальных бонусов будут учитываться условия старого контракта. Кроме того, в случае расторжения длительных контрактов 20% от суммы контракта включаются в состав потолка зарплат на каждый сезон расторгнутого контракта.

"Мы рассматривали различные варианты: сокращение переподписаний с трех до одного или двух, введение процедуры списка отказов для тех игроков, кто переподписывает контракт, чтобы рынок проверил, насколько его контракт был завышен. В итоге приняли решение, что клубы могут продолжить переподписывать контракты, но в потолке будет учитываться старая сумма. Теперь, чтобы снизить нагрузку в платежной ведомости, клубам придется искать варианты трудоустройства игроков в других командах", - приводятся слова президента КХЛ Алексея Морозова на сайте лиги.

Также лига приняла решение об отмене "правила трех переходов", по которому клубы не могли заключать контракт с более чем тремя игроками, выступавшими за один клуб в предыдущем сезоне.

"Данное ограничение, которое раньше действительно помогало выравнивать трансферную ситуацию, в настоящий момент перестало быть актуальным и уже стало создавать излишние препятствия и трудности. Поэтому мы адаптируем регламент, убираем механизмы, потерявшие актуальность, и вводим новые для решения текущих задач", - добавил Морозов.