Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
18:38 29.04.2026
Клубы КХЛ больше не смогут менять зарплаты путем переподписания контрактов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет директоров КХЛ принял правки в регламент, согласно которым переподписание соглашений с понижением зарплаты больше не может повлиять на свободное место под потолком.
  • В случае переподписания контрактов с уменьшением зарплаты и (или) индивидуальных бонусов будут учитываться условия старого контракта.
  • Лига приняла решение об отмене «правила трех переходов», по которому клубы не могли заключать контракт с более чем тремя игроками, выступавшими за один клуб в предыдущем сезоне.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял правки в регламент, согласно которым в платежную ведомость клуба записываются зарплаты хоккеистов по изначальным контрактам, переподписание соглашений с понижением зарплаты больше не может повлиять на свободное место под потолком.
Заочное заседание совета директоров КХЛ прошло 29 апреля.
В случае переподписания контрактов с уменьшением зарплаты и (или) индивидуальных бонусов будут учитываться условия старого контракта. Кроме того, в случае расторжения длительных контрактов 20% от суммы контракта включаются в состав потолка зарплат на каждый сезон расторгнутого контракта.
"Мы рассматривали различные варианты: сокращение переподписаний с трех до одного или двух, введение процедуры списка отказов для тех игроков, кто переподписывает контракт, чтобы рынок проверил, насколько его контракт был завышен. В итоге приняли решение, что клубы могут продолжить переподписывать контракты, но в потолке будет учитываться старая сумма. Теперь, чтобы снизить нагрузку в платежной ведомости, клубам придется искать варианты трудоустройства игроков в других командах", - приводятся слова президента КХЛ Алексея Морозова на сайте лиги.
Также лига приняла решение об отмене "правила трех переходов", по которому клубы не могли заключать контракт с более чем тремя игроками, выступавшими за один клуб в предыдущем сезоне.
"Данное ограничение, которое раньше действительно помогало выравнивать трансферную ситуацию, в настоящий момент перестало быть актуальным и уже стало создавать излишние препятствия и трудности. Поэтому мы адаптируем регламент, убираем механизмы, потерявшие актуальность, и вводим новые для решения текущих задач", - добавил Морозов.
В новом сезоне потолок зарплат, как и планировалось, составит 950 миллионов рублей (увеличение на 50 млн), пол – 525 миллионов рублей.
ХоккейСпортАлексей Морозов (хоккей)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Енисей
    85
    67
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
    79
    76
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Тондела
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала