В Парламентском собрании союза Беларуси и России поделились итогами работы

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. За 30 лет благодаря совместной работе депутатов и членов палат Национального собрания Республики Беларусь и Федерального собрания Российской Федерации сформированы основы союзного парламентаризма, определены приоритеты и основные направления российско-белорусской интеграции, найдено взаимопонимание по всем ключевым вопросам, сообщает пресс-служба Парламентского собрания союза Беларуси и России.
Соглашение о Парламентском собрании сообщества двух стран было подписано 29 апреля 1996 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга на встрече руководителей палат Федерального собрания Российской Федерации и Верховного совета Республики Беларусь. Первая сессия прошла 25 июня 1996 года в Смоленске.
В пресс-службе Парламентского собрания отмечают, что после подписания договора орган выполняет функции парламента Союзного государства, обеспечивая законодательную основу интеграционного строительства.
"Парламентское собрание, осуществляя активную деятельность в важнейших сферах российско-белорусского сотрудничества – в области экономической политики, промышленности и торговли, энергетики и транспорта, социальной и молодежной политики, здравоохранения и образования, науки и культуры, безопасности и обороны, экологии и природопользования, – является действенным звеном процесса интеграции двух государств", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Так, работа собрания по всем направлениям ведется в тесном контакте с Постоянным Комитетом Союзного государства, министерствами и ведомствами России и Беларуси, а также с комитетами и комиссиями палат Федерального собрания Российской Федерации и Национального собрания Республики Беларусь.
"Парламентское собрание, выражая волю народов двух стран, выступает движущей силой объединительных процессов на постсоветском пространстве. И сегодня тридцатилетнюю деятельность белорусских и российских депутатов в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России можно назвать уникальной, а их опыт – достоянием мирового сообщества", – отметили в пресс-службе органа.