В Парламентском собрании союза Беларуси и России поделились итогами работы

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. За 30 лет благодаря совместной работе депутатов и членов палат Национального собрания Республики Беларусь и Федерального собрания Российской Федерации сформированы основы союзного парламентаризма, определены приоритеты и основные направления российско-белорусской интеграции, найдено взаимопонимание по всем ключевым вопросам, сообщает пресс-служба Парламентского собрания союза Беларуси и России.

Соглашение о Парламентском собрании сообщества двух стран было подписано 29 апреля 1996 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга на встрече руководителей палат Федерального собрания Российской Федерации и Верховного совета Республики Беларусь. Первая сессия прошла 25 июня 1996 года в Смоленске.

В пресс-службе Парламентского собрания отмечают, что после подписания договора орган выполняет функции парламента Союзного государства, обеспечивая законодательную основу интеграционного строительства.

"Парламентское собрание, осуществляя активную деятельность в важнейших сферах российско-белорусского сотрудничества – в области экономической политики, промышленности и торговли, энергетики и транспорта, социальной и молодежной политики, здравоохранения и образования, науки и культуры, безопасности и обороны, экологии и природопользования, – является действенным звеном процесса интеграции двух государств", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Так, работа собрания по всем направлениям ведется в тесном контакте с Постоянным Комитетом Союзного государства, министерствами и ведомствами России и Беларуси, а также с комитетами и комиссиями палат Федерального собрания Российской Федерации и Национального собрания Республики Беларусь.