Гросси надеется на достижение перемирия для ремонта ЗАЭС

ООН, 29 апр – РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что в агентстве надеются на хороший результат в части возможности установления перемирия для проведения ремонтных работ по электроснабжению Запорожской АЭС.

"Мы вполне уверены, что достигнем хорошего результата", – сказал Гросси в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос агентства.

Комментируя по просьбе корреспондента РИА Новости возможные сроки, когда может быть достигнуто локального перемирия, он отметил: "надеюсь, не слишком долго".