Гросси надеется на достижение перемирия для ремонта ЗАЭС - РИА Новости, 29.04.2026
21:09 29.04.2026
Гросси: МАГАТЭ надеется на достижение перемирия для ремонта ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду на достижение перемирия для проведения ремонтных работ по электроснабжению Запорожской АЭС.
  • Он считает, что локальное перемирие будет достигнуто в скором времени.
ООН, 29 апр – РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что в агентстве надеются на хороший результат в части возможности установления перемирия для проведения ремонтных работ по электроснабжению Запорожской АЭС.
"Мы вполне уверены, что достигнем хорошего результата", – сказал Гросси в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос агентства.
Комментируя по просьбе корреспондента РИА Новости возможные сроки, когда может быть достигнуто локального перемирия, он отметил: "надеюсь, не слишком долго".
Гросси в ходе того же брифинга заявил о переговорах по установлению перемирия для ремонтных работ по энергоснабжению ЗАЭС.
