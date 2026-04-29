Игрок ЦСКА вошел в десятку самых дорогих вратарей мира не старше 23 лет
17:49 29.04.2026 (обновлено: 17:55 29.04.2026)
Игрок ЦСКА вошел в десятку самых дорогих вратарей мира не старше 23 лет

Тороп занял 8-е место среди самых дорогих вратарей мира до 23 лет по версии CIES

  Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп занял 8-е место в рейтинге самых дорогих голкиперов мира не старше 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп вошел в топ-10 рейтинга самых дорогих голкиперов мира не старше 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Тороп занял восьмое место в рейтинге, CIES оценила стоимость 22-летнего россиянина в 8,6 млн евро.
Лидером рейтинга стал бельгийский вратарь французского "Страсбура" Майк Пендерс (47,3 млн евро), права на которого принадлежат английскому "Челси". Второе место занял немец Йонас Урбиг (41) из "Баварии", третьим стал француз Робин Риссер (35,3) из "Ланса".
В текущем сезоне Тороп провел 19 матчей за ЦСКА, в которых 5 раз отыграл на ноль.
