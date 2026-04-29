Игрок ЦСКА вошел в десятку самых дорогих вратарей мира не старше 23 лет

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп вошел в топ-10 рейтинга самых дорогих голкиперов мира не старше 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
В текущем сезоне Тороп провел 19 матчей за ЦСКА, в которых 5 раз отыграл на ноль.