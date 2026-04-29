Вратаря "Сарагосы" дисквалифицировали на 13 матчей за удар кулаком в лицо

- Вратарь испанской «Сарагосы» Эстебан Андрада получил 13-матчевую дисквалификацию.
- Андрада грубо толкнул соперника, а затем ударил его кулаком по лицу, спровоцировав массовую потасовку.
- Дисциплинарный комитет RFEF принял решение дисквалифицировать Андраду на один матч за две желтые карточки и еще на 12 матчей за нападение на другого футболиста.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вратарь испанской "Сарагосы" Эстебан Андрада получил 13-матчевую дисквалификацию после нападения на соперника в матче 37-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу против "Уэски", сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
"Сарагоса" проиграла "Уэске" в воскресенье со счетом 0:1. На 90+7-й минуте арбитр матча пошел просматривать видеоповтор. В этот момент Андрада и игрок "Уэски" Хорхе Пулидо направились в сторону судьи. Пулидо произнес несколько слов в адрес вратаря "Сарагосы", и тот грубо толкнул соперника, уложив его на газон, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче. После этого Андрада подбежал к Пулидо и ударил его кулаком по лицу, чем спровоцировал массовую потасовку. На поле выбежали стюарды и полицейский со штурмовым щитом, чтобы успокоить команды.
В среду дисциплинарный комитет RFEF принял решение дисквалифицировать Андраду на один матч за две желтые карточки и еще на 12 матчей за нападение на другого футболиста с дополнительными штрафами как для самого вратаря, так и для "Сарагосы".