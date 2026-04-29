Вратаря "Сарагосы" дисквалифицировали на 13 матчей за удар кулаком в лицо

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вратарь испанской "Сарагосы" Эстебан Андрада получил 13-матчевую дисквалификацию после нападения на соперника в матче 37-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу против "Уэски", сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).