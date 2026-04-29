Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:14 29.04.2026 (обновлено: 12:28 29.04.2026)
Два футболиста основы пропускают тренировку ЦСКА из-за травм

Глебов и Лукин пропускают тренировку ЦСКА перед матчем с "Зенитом" из-за травм

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболист ЦСКА Кирилл Глебов
Футболист ЦСКА Кирилл Глебов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футболист ЦСКА Кирилл Глебов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Лукин пропускают тренировку из-за полученных ранее травм.
  • Тренировку также пропускают вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев и защитник Мойзес, которые из-за травм пропустят остаток сезона.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Лукин не принимают участие в тренировке команды из-за полученных ранее повреждений, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Тренировка ЦСКА проходит в среду на стадионе "Октябрь". Также занятия пропускают вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев и защитник Мойзес. Ранее оба футболиста сообщили, что из-за травм пропустят остаток сезона. К занятиям в общей группе приступил защитник Милан Гайич, который пропустил матч 27-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" из-за небольшого повреждения.
К тренировке с основным составом были привлечены несколько игроков молодежной команды: Семен Николаев, Павел Филюшин и Артем Пономарчук, а также вратарь Андрей Платонов.
В полуфинальном матче пути регионов Кубка России против "Крыльев Советов" (5:2) Лукин был заменен на 56-й минуте. Позднее руководитель медицинского департамента армейцев Эдуард Безуглов сообщал, что защитник получил мышечное повреждение в игре против "Крыльев Советов". Глебов получил травму в матче с самарской командой (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата России.
В 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА примет петербургский "Зенит". Встреча пройдет в субботу.
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Футболисту ЦСКА диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра
18 апреля, 19:15
 
ФутболСпортРоссияМатвей ЛукинКирилл ГлебовИгорь АкинфеевКрылья СоветовРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Енисей
    85
    67
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
    79
    76
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Тондела
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала