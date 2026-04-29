Два футболиста основы пропускают тренировку ЦСКА из-за травм

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Лукин не принимают участие в тренировке команды из-за полученных ранее повреждений, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Тренировка ЦСКА проходит в среду на стадионе "Октябрь". Также занятия пропускают вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев и защитник Мойзес. Ранее оба футболиста сообщили, что из-за травм пропустят остаток сезона. К занятиям в общей группе приступил защитник Милан Гайич, который пропустил матч 27-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" из-за небольшого повреждения.
К тренировке с основным составом были привлечены несколько игроков молодежной команды: Семен Николаев, Павел Филюшин и Артем Пономарчук, а также вратарь Андрей Платонов.
В полуфинальном матче пути регионов Кубка России против "Крыльев Советов" (5:2) Лукин был заменен на 56-й минуте. Позднее руководитель медицинского департамента армейцев Эдуард Безуглов сообщал, что защитник получил мышечное повреждение в игре против "Крыльев Советов". Глебов получил травму в матче с самарской командой (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата России.
В 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА примет петербургский "Зенит". Встреча пройдет в субботу.