Армения и Грузия примут молодежный чемпионат мира по футболу в 2029 году - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
09:10 29.04.2026 (обновлено: 11:18 29.04.2026)
Армения и Грузия примут молодежный чемпионат мира по футболу в 2029 году

Армения и Грузия вместе проведут молодежный чемпионат мира по футболу 2029 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения и Грузия совместно проведут молодежный чемпионат мира по футболу (до 20 лет) в 2029 году.
  • Решение о проведении было принято на совете ФИФА, который прошел в канадском Ванкувере.
  • Ближайший молодежный чемпионат мира по футболу пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.
ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Армения и Грузия совместно проведут молодежный чемпионат мира по футболу (до 20 лет) в 2029 году, сообщается на сайте Федерации футбола Армении.
Решение было принято на совете ФИФА, который прошел во вторник в канадском Ванкувере.
"Впервые наша страна примет крупный футбольный турнир мирового уровня, что свидетельствует о большом доверии международного сообщества. Это бесценный подарок армянским болельщикам, любителям армянского футбола и, конечно же, молодым футболистам, которые получат возможность почувствовать дух чемпионата мира на своей земле и мечтать о великих победах", - заявили в федерации.
Ближайший молодежный чемпионат мира по футболу пройдет в 2027 году. Его примут Азербайджан и Узбекистан.
