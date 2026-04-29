Армения и Грузия примут молодежный чемпионат мира по футболу в 2029 году

ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Армения и Грузия совместно проведут молодежный чемпионат мира по футболу (до 20 лет) в 2029 году, сообщается на сайте Федерации футбола Армении.
"Впервые наша страна примет крупный футбольный турнир мирового уровня, что свидетельствует о большом доверии международного сообщества. Это бесценный подарок армянским болельщикам, любителям армянского футбола и, конечно же, молодым футболистам, которые получат возможность почувствовать дух чемпионата мира на своей земле и мечтать о великих победах", - заявили в федерации.
Ближайший молодежный чемпионат мира по футболу пройдет в 2027 году. Его примут Азербайджан и Узбекистан.
ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026, пишут СМИ
27 апреля, 10:22