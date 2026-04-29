07:59 29.04.2026 (обновлено: 09:58 29.04.2026)

Гол Миранчука помог "Атланте" выйти в четвертьфинал Открытого кубка США

© Фото : Социальные сети MLS "Атланта Юнайтед"Алексей Миранчук
© Фото : Социальные сети MLS "Атланта Юнайтед"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Атланта Юнайтед» одержала победу над клубом «Шарлотт» в матче 1/8 финала Открытого кубка США по футболу со счетом 2:0.
  • Мячи забили российский полузащитник Алексей Миранчук и Купер Санчес.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" одержала победу над клубом "Шарлотт" в матче 1/8 финала Открытого кубка США по футболу.
Встреча в городе Матьюс (штат Северная Каролина) завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили российский полузащитник Алексей Миранчук (22-я минута) и Купер Санчес (71).
Миранчук вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 64-й минуте. Спортсмен перешел в команду из итальянской "Аталанты" в июле 2024 года. За это время россиянин сыграл 61 матч и забил 17 мячей.
Соперник "Атланты" в четвертьфинале станет известен позднее.
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Гол Миранчука помог "Атланте" обыграть "Торонто" в матче MLS
25 апреля, 22:16
 
