Гол Миранчука помог "Атланте" выйти в четвертьфинал Открытого кубка США

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" одержала победу над клубом "Шарлотт" в матче 1/8 финала Открытого кубка США по футболу.
Встреча в городе Матьюс (штат Северная Каролина) завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили российский полузащитник Алексей Миранчук (22-я минута) и Купер Санчес (71).
Миранчук вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 64-й минуте. Спортсмен перешел в команду из итальянской "Аталанты" в июле 2024 года. За это время россиянин сыграл 61 матч и забил 17 мячей.
Соперник "Атланты" в четвертьфинале станет известен позднее.
