Новая жена вратаря "ПСЖ" Сафонова посетила матч Лиги чемпионов в Париже

ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Новая жена вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Мария Кондратюк посетила матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией", передает корреспондент РИА Новости.
Сафонов - один из немногих российских футболистов, который в последние годы заключил контракт с европейским футбольным клубом. В России он выступал за клуб "Краснодар", однако известность получил после судебного разбирательства, когда его бывшая жена потребовала уплаты алиментов через суд. Вопрос был решен судом.
Бывшая жена Сафонова Анастасия в марте прошлого года потребовала признать его банкротом из-за долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне на втором заседании по делу суд прекратил производство в связи с погашением долга. Анастасия Сафонова отказалась от взыскания с него своих судебных расходов в деле о банкротстве футболиста.