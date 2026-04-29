Новая жена вратаря "ПСЖ" Сафонова посетила матч Лиги чемпионов в Париже - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
03:53 29.04.2026
Новая жена вратаря "ПСЖ" Сафонова посетила матч Лиги чемпионов в Париже

Новая жена вратаря "ПСЖ" Сафонова Мария Кондратюк посетила матч ЛЧ в Париже

  • Новая жена вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Мария Кондратюк посетила матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией".
  • Встреча "ПСЖ" и "Баварии" в Париже завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.
ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Новая жена вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Мария Кондратюк посетила матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией", передает корреспондент РИА Новости.
Сафонов - один из немногих российских футболистов, который в последние годы заключил контракт с европейским футбольным клубом. В России он выступал за клуб "Краснодар", однако известность получил после судебного разбирательства, когда его бывшая жена потребовала уплаты алиментов через суд. Вопрос был решен судом.
Бывшая жена Сафонова Анастасия в марте прошлого года потребовала признать его банкротом из-за долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне на втором заседании по делу суд прекратил производство в связи с погашением долга. Анастасия Сафонова отказалась от взыскания с него своих судебных расходов в деле о банкротстве футболиста.
Встреча "ПСЖ" и "Баварии" в Париже во вторник завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Сафонов высказался о победе над "Баварией" со счетом 5:4
