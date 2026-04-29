Глава ЕК оценила рост расходов ЕС на топливо за время операции США в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За 60 дней конфликта в Иране расходы стран Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 миллиардов евро.
- В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. За 60 дней конфликта в Иране расходы стран Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 миллиардов евро, заявила в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Всего за 60 дней конфликта наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 миллиардов евро без добавления ни одной дополнительной единицы энергии", - сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что последствия этого конфликта могут ощущаться месяцами или даже годами.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
