В ЕК призвали глав Минтрансов ЕС воздержаться от негативных заявлений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас призвал министров транспорта ЕС не распространять чрезмерно негативные сообщения о транспортной безопасности.
- Он заявил, что законодательство ЕС защитит туристов в случае каких-либо перебоев и призвал министров поддерживать и распространять этот посыл в своих странах.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас призвал министров транспорта ЕС не распространять чрезмерно негативные сообщения о транспортной безопасности на фоне роста цен на энергоносители и риска нехватки топлива.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
"Хотя нам нужно готовиться к наихудшему сценарию, мы также должны воздерживаться от распространения чрезмерно негативных и тревожных сообщений, которые создают путаницу или даже панику среди путешествующих людей", - сказал он перед началом встречи министров транспорта стран ЕС в Никосии, трансляция велась на сайте ЕК.
Цицикостас добавил, что если граждане стран ЕС или потенциальные туристы не будут бронировать поездки в страны блока, кризис начнется раньше, чем ожидается. Он заверил, что туристы могут с уверенностью строить планы на лето, так как законодательство ЕС защитит их в случае каких-либо перебоев.
"Я рассчитываю на вашу поддержку в постоянном распространении этого посыла в ваших странах", - заключил еврокомиссар.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что за 60 дней конфликта вокруг Ирана расходы страны Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 миллиардов евро
