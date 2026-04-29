В ЕК призвали глав Минтрансов ЕС воздержаться от негативных заявлений

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас призвал министров транспорта ЕС не распространять чрезмерно негативные сообщения о транспортной безопасности на фоне роста цен на энергоносители и риска нехватки топлива.

Цицикостас добавил, что если граждане стран ЕС или потенциальные туристы не будут бронировать поездки в страны блока, кризис начнется раньше, чем ожидается. Он заверил, что туристы могут с уверенностью строить планы на лето, так как законодательство ЕС защитит их в случае каких-либо перебоев.