Краткий пересказ от РИА ИИ
- Идея создания единой европейской армии вызвала раскол среди стран Европы, рассказал португальский аналитик Алешандри Геррейру.
- Ряд стран выступают против идеи европейской армии, и раскол связан с вопросом подчинения, сообщил Геррейру.
- Некоторые страны Европы обеспокоены перспективой утраты суверенитета и бесконтрольной мобилизации их военнослужащих для нужд общей армии Евросоюза.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Идея создания единой европейской армии вызвала раскол среди стран Европы, во многих из которых не хотят использования своих военных в операциях Евросоюза, заявил РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.
Ранее министр обороны Португалии Нуну Мелу заявил агентству Рейтер, что страна выступает против создания единой европейской армии и считает приоритетом укрепление вооруженных сил в рамках НАТО. Однако даже соседняя Испания придерживается противоположной позиции - ее премьер-министр Педро Санчес 10 апреля заявил, что страна готова продвигаться к созданию общей европейской армии "хоть завтра", если это потребуется.
Столтенберг выступил против создания единой европейской армии
25 мая 2024, 06:22
"Ряд стран выступают против идеи европейской армии, и раскол у нас связан с вопросом подчинения, утраты странами полного суверенитета по отправке военных на некие миссии", - сказал Геррейру.
По его словам, в странах Европы обеспокоены перспективой бесконтрольной мобилизации их военнослужащих для нужд общей армии Евросоюза.
"Есть и извечный вопрос: кто будет командовать этой европейской армией, как именно будет осуществляться командование", - добавил Геррейру, говоря о причинах недовольства идеей общей армии.
Песков отреагировал на новую военную стратегию Германии
23 апреля, 10:40