Аналитик рассказал о расколе в Европе из-за идеи единой армии ЕС

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Идея создания единой европейской армии вызвала раскол среди стран Европы, во многих из которых не хотят использования своих военных в операциях Евросоюза, заявил РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.

Ранее министр обороны Португалии Нуну Мелу заявил агентству Рейтер, что страна выступает против создания единой европейской армии и считает приоритетом укрепление вооруженных сил в рамках НАТО . Однако даже соседняя Испания придерживается противоположной позиции - ее премьер-министр Педро Санчес 10 апреля заявил, что страна готова продвигаться к созданию общей европейской армии "хоть завтра", если это потребуется.

"Ряд стран выступают против идеи европейской армии, и раскол у нас связан с вопросом подчинения, утраты странами полного суверенитета по отправке военных на некие миссии", - сказал Геррейру.

По его словам, в странах Европы обеспокоены перспективой бесконтрольной мобилизации их военнослужащих для нужд общей армии Евросоюза.