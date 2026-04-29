Киев признал, что получит помощь от ЕС при выполнении определенных условий

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко признался, что Киев получит денежную поддержку от Евросоюза только при выполнении определенных условий.
"Идет дискуссия о меморандуме. Там будут определенные условия, в этом меморандуме, о получении микрофинансовой помощи. Будем обращаться к парламенту для его ратификации. Как только завершим переговоры, вы узнаете и об условиях, на которых будем получать микрофинансовую помощь", — сказал он на заседании временной следственной комиссии Рады.
По данным Bloomberg, Киев, вероятно, обяжут ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для компаний, работающих по льготной системе, чей годовой доход превышает четыре миллиона гривен.
На прошлой неделе страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Финансирование пообещали увязать со строгими условиями по борьбе с коррупцией в стране.
Ожидается, что большая часть финансирования (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, остаток — на поддержку украинского бюджета. Его в этом году сверстали с рекордным дефицитом:
- расходы — около 120 миллиардов евро;
- доходы — в лучшем случае 70 миллиардов;
- дефицит — 18,4 процента ВВП, около 50 миллиардов евро.
Государственный долг при этом вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. Его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.