Еврокомиссар назвал ситуацию с авиакеросином в ЕС нестабильной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас заявил, что на данный момент ЕС не испытывает нехватку авиационного топлива, но ситуация остается нестабильной и неопределенной.
- Еврокомиссия готова принять необходимые меры в случае ухудшения ситуации с поставками авиатоплива и на следующей неделе созовет встречу специальной контактной группы по транспорту, заседания которой будут проходить еженедельно.
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. ЕС в настоящее время не испытывает нехватку авиационного топлива, однако ситуация остается нестабильной и неопределенной на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил в среду еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказывает огромное негативное влияние на экономику ЕС. Сообщество из-за роста цен за 1,5 месяца дополнительно потратило на топливо более 20 миллиардов евро.
"На сегодняшний день у нас нет признаков нехватки поставок авиационного топлива... Безусловно, ситуация остается нестабильной и неопределенной", - сказал Дзидзикостас в ходе встречи министров транспорта стран ЕС на Кипре.
Чиновник добавил, что Еврокомиссия готова принять необходимые меры в случае ухудшения ситуации с поставками авиатоплива.
"Если ситуация ухудшится и этих гибких мер окажется недостаточно, мы, разумеется, готовы предложить точечные временные меры там, где это будет оправдано", - отметил еврокомиссар.
По словам Дзидзикостаса, ввиду неопределенности ситуации с авиатопливом ЕК на следующей неделе созовет встречу специальной контактной группы по транспорту, заседания которой будут проходить на еженедельной основе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.