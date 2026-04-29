Еврокомиссар назвал ситуацию с авиакеросином в ЕС нестабильной

БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. ЕС в настоящее время не испытывает нехватку авиационного топлива, однако ситуация остается нестабильной и неопределенной на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил в среду еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас.

"На сегодняшний день у нас нет признаков нехватки поставок авиационного топлива... Безусловно, ситуация остается нестабильной и неопределенной", - сказал Дзидзикостас в ходе встречи министров транспорта стран ЕС на Кипре

Чиновник добавил, что Еврокомиссия готова принять необходимые меры в случае ухудшения ситуации с поставками авиатоплива.

"Если ситуация ухудшится и этих гибких мер окажется недостаточно, мы, разумеется, готовы предложить точечные временные меры там, где это будет оправдано", - отметил еврокомиссар.

По словам Дзидзикостаса, ввиду неопределенности ситуации с авиатопливом ЕК на следующей неделе созовет встречу специальной контактной группы по транспорту, заседания которой будут проходить на еженедельной основе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.