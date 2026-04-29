Девочку, пропавшую в Темрюке, нашли мертвой - РИА Новости, 29.04.2026
10:13 29.04.2026 (обновлено: 14:33 29.04.2026)
Девочку, пропавшую в Темрюке, нашли мертвой

Пропавшую в Темрюке девочку нашли погибшей спустя 4 дня поисков

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
  • Девочка из Темрюка ушла из школы 24 апреля, сообщив близким, что будет гулять с подругами. Домой она не вернулась.
  • Спустя четыре дня поисков ее нашли мертвой.
СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Пропавшую в Темрюке во время прогулки девочку нашли погибшей во вторник спустя четверо суток поисков, рассказали РИА Новости в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Краснодарского края.
По данным отряда, 24 апреля девочка ушла во второй половине дня, после школы, сообщив близким, что будет гулять с подругами, и не вернулась домой.
"Поисково-спасательные работы по поиску <...> пропавшей 24 апреля 2026 года завершены. Поиск продолжался четверо суток и не останавливался ни на минуту. Двадцать восьмого апреля девочка была найдена погибшей", — сказали в пресс-службе отряда.
Там уточнили, что добровольцы и профильные службы искали девочку круглосуточно, было пройдено более 2020 километров, обследована территория площадью свыше 1260 квадратных километров. Нашли ее тело в Темрюкском районе.
В поисках участвовали около 700 человек: добровольцы отряда "Лиза Алерт" из Краснодарского края, Крыма, Адыгеи и Ростовской области, сотрудники администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, ветераны СВО, казаки и местные жители.
