Девочку, пропавшую в Темрюке, нашли мертвой

Краткий пересказ от РИА ИИ Девочка из Темрюка ушла из школы 24 апреля, сообщив близким, что будет гулять с подругами. Домой она не вернулась.

Спустя четыре дня поисков ее нашли мертвой.

СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Пропавшую в Темрюке во время прогулки девочку нашли погибшей во вторник спустя четверо суток поисков, рассказали РИА Новости в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Краснодарского края.

По данным отряда, 24 апреля девочка ушла во второй половине дня, после школы, сообщив близким, что будет гулять с подругами, и не вернулась домой.

"Поисково-спасательные работы по поиску <...> пропавшей 24 апреля 2026 года завершены. Поиск продолжался четверо суток и не останавливался ни на минуту. Двадцать восьмого апреля девочка была найдена погибшей", — сказали в пресс-службе отряда.

Там уточнили, что добровольцы и профильные службы искали девочку круглосуточно, было пройдено более 2020 километров, обследована территория площадью свыше 1260 квадратных километров. Нашли ее тело в Темрюкском районе