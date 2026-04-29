Бывший хоккеист "Коламбуса" умер в 48 лет - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
17.03.2022
22:28 29.04.2026
Бывший хоккеист "Коламбуса" умер в 48 лет

Экс-хоккеист "Коламбуса" Дэвидсон умер в возрасте 48 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший хоккеист клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дэвидсон скончался на 49-м году жизни.
  • Дэвидсон провел в клубе три сезона и сыграл 56 матчей, забив 5 голов и отдав 7 передач.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывший хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" канадец Мэтт Дэвидсон скончался на 49-м году жизни, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Причины смерти экс-спортсмена не сообщаются.
"Коламбус" опечален новостями о кончине нашего бывшего игрока Мэтта Дэвидсона. Он провел в организации три сезона и сыграл за клуб 56 матчей. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и друзьям", - говорится в сообщении клуба.
Дэвидсон выступал за "Коламбус" с момента создания клуба в сезоне-2000/01. Всего на его счету 56 матчей и 12 (5 голов + 7 передач) очков.
 
ХоккейСпортКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
