Бывший хоккеист "Коламбуса" умер в 48 лет

Дэвидсон провел в клубе три сезона и сыграл 56 матчей, забив 5 голов и отдав 7 передач.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывший хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" канадец Мэтт Дэвидсон скончался на 49-м году жизни, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

Причины смерти экс-спортсмена не сообщаются.

"Коламбус" опечален новостями о кончине нашего бывшего игрока Мэтта Дэвидсона. Он провел в организации три сезона и сыграл за клуб 56 матчей. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и друзьям", - говорится в сообщении клуба.