В трех районах Дагестана ввели режим ЧС из-за оползней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Лакском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за оползней.
- Оползни полностью разрушили четыре дома и повредили 62 дома.
- Режим ЧС также введен в Хунзахском и Тляратинском районах Дагестана.
МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Лакского района Дагестана, где оползни полностью разрушили четыре дома и повредили еще 62, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
"Главой Лакского района… введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории муниципального района… На текущий момент из-за осадков в виде дождя и снега, которые вызвали оползневые процессы, полностью разрушены четыре дома, повреждены 62 дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в селах Хулисма, Ури, Ханар, Курла, Шуни, Кунды, Куба, Багикла обнаружены признаки надвигающегося к домам оползня, могут быть повреждены еще более 40 домов, где проживают 50 человек - они эвакуированы в безопасные места к родственникам. На случай дальнейшего ухудшения обстановки организован пункт временного размещения на базе спортзала в селе Кумух.
Кроме того, в связи с активизацией оползневых процессов режим ЧС введен на территории еще двух районов Дагестана – в Хунзахском районе, где, по данным МЧС, сохраняется угроза в селах Буцра, Цельмес и Хариколо, а также на территории населенного пункта Саниорта в Тляратинском районе.
