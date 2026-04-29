Меликов наградил волонтеров, помогавших в ликвидации последствий непогоды
15:56 29.04.2026 (обновлено: 16:05 29.04.2026)
Меликов наградил волонтеров, помогавших в ликвидации последствий непогоды

Глава Дагестана Сергей Меликов. Архивное фото
  • Глава Дагестана Сергей Меликов наградил помогавших в ликвидации последствий непогоды в республике.
  • Волонтеры, получившие благодарности, прибыли из соседних с Дагестаном регионов и помогали расчищать дома и улицы, распределять гуманитарную помощь.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов на Кавказском инвестиционном форуме наградил волонтеров, помогавших в ликвидации последствий непогоды в республике, передает корреспондент РИА Новости.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек.
Обыски в Минприроды Дагестана - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В Минприроды Дагестана прошли обыски после разрушительных наводнений
23 апреля, 09:57
Благодарностями главы республики в среду отмечены добровольцы из соседних с Дагестаном регионов – Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
По информации пресс-службы главы Дагестана, награждены волонтеры, которые одними из первых прибыли на помощь пострадавшим от подтоплений – помогали расчищать дома, улицы, распределять гуманитарную помощь.
По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. По состоянию на 27 апреля пострадавшие от паводков получили выплаты на сумму более 345 миллионов рублей.
Третий Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. Центральная тема мероприятия – "Расширяя горизонты возможностей". Организатором выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. РИА Новости – информационный партнер форума.
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Дагестане паводки повредили более семи тысяч домов
28 апреля, 01:05
 
РоссияРеспублика ДагестанВладимир ПутинАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Республика Ингушетия
 
 
