Меликов наградил волонтеров, помогавших в ликвидации последствий непогоды

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов на Кавказском инвестиционном форуме наградил волонтеров, помогавших в ликвидации последствий непогоды в республике, передает корреспондент РИА Новости.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек.
Благодарностями главы республики в среду отмечены добровольцы из соседних с Дагестаном регионов – Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
По информации пресс-службы главы Дагестана, награждены волонтеры, которые одними из первых прибыли на помощь пострадавшим от подтоплений – помогали расчищать дома, улицы, распределять гуманитарную помощь.
По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. По состоянию на 27 апреля пострадавшие от паводков получили выплаты на сумму более 345 миллионов рублей.
Третий Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. Центральная тема мероприятия – "Расширяя горизонты возможностей". Организатором выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. РИА Новости – информационный партнер форума.
