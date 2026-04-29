Меликов наградил волонтеров, помогавших в ликвидации последствий непогоды

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов на Кавказском инвестиционном форуме наградил волонтеров, помогавших в ликвидации последствий непогоды в республике, передает корреспондент РИА Новости.

По информации пресс-службы главы Дагестана, награждены волонтеры, которые одними из первых прибыли на помощь пострадавшим от подтоплений – помогали расчищать дома, улицы, распределять гуманитарную помощь.