Чекунков расскал об увеличении доходов регионов Арктической зоны России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Доходы регионов Арктической зоны РФ увеличились в 1,5 раза за пять лет, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Проводимая президентом политика по опережающему развитию Арктической зоны, также как и Дальнего Востока, находит отражение в росте доходов бюджетов регионов Арктики. Доходы регионов за пять лет увеличились в полтора раза", - сказал Чекунков в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
Рост доходов создал устойчивую финансовую базу для социального развития, добавил министр.