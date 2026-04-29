18:42 29.04.2026
Чекунков расскал об увеличении доходов регионов Арктической зоны России

Чекунков: доходы регионов Арктической зоны увеличились в 1.5 раза за пять лет

© РИА Новости / Александр Кряжев
Алексей Чекунков
Алексей Чекунков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доходы регионов Арктической зоны России увеличились в 1,5 раза за пять лет.
  • Рост доходов создал устойчивую финансовую базу для социального развития.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Доходы регионов Арктической зоны РФ увеличились в 1,5 раза за пять лет, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Проводимая президентом политика по опережающему развитию Арктической зоны, также как и Дальнего Востока, находит отражение в росте доходов бюджетов регионов Арктики. Доходы регионов за пять лет увеличились в полтора раза", - сказал Чекунков в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
Рост доходов создал устойчивую финансовую базу для социального развития, добавил министр.
