Турецкого боксера отстранили из-за драки после боя с россиянином Гороховым

СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Турецкий боксер Эмирхан Калкан будет отстранен от боев на некоторое время из-за массовой драки после поединка с россиянином Сергеем Гороховым, сообщили РИА Новости в Турецкой комиссии профессионального бокса.

Ранее в организации заявили агентству, что инцидент не соответствует турецкому гостеприимству и спортивному духу.

"Турецкий народ должен быть гостеприимным, несмотря ни на что, поэтому мы применим наказание в отношении турецкого спортсмена - он не сможет участвовать в боях какое-то время", - сообщили в комиссии.

Ранее после победы Горохова над Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии Universal Boxing Organization (UBO) часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, официальное объявление победителя на ринге не состоялось. Позднее в комиссии заявили РИА Новости, что Горохов признан победителем, а результат боя зарегистрирован.

Российский боксер сообщал, что после победы на его команду напала толпа из примерно 70 человек, которые били ее представителей руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.