World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Организация World Boxing допустила боксеров из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе во всех возрастных категориях, сообщается на сайте организации.
Процедура выдачи нейтрального статуса была утверждена исполнительным комитетом World Boxing на последнем заседании в апреле 2026 года. Спортсмены должны будут пройти детальную проверку для допуска к соревнованиям.
World Boxing будет сотрудничать с независимой экспертной организацией для проведения ряда проверок всех спортсменов из России и Белоруссии, заявленных для участия в соревнованиях. Расходы на проверку каждого спортсмена должны будут покрывать национальными федерациями России и Белоруссии до участия спортсмена в соревнованиях. Процесс проверки не будет применяться к спортсменам до 19 лет, но будет распространяться на их тренеров и вспомогательный персонал.
Если в процессе проверки какого-либо лица возникает спорный результат или появляются дополнительные вопросы, дело будет передано комиссии, назначенной исполнительным комитетом World Boxing, которая рассмотрит дело. Ее решение будет считаться окончательным и не подлежащим апелляции, если не будут предоставлены новые сведения.
В марте исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят 168 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing.