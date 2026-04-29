World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Процедура выдачи нейтрального статуса была утверждена исполнительным комитетом World Boxing на последнем заседании в апреле 2026 года. Спортсмены должны будут пройти детальную проверку для допуска к соревнованиям.

Если в процессе проверки какого-либо лица возникает спорный результат или появляются дополнительные вопросы, дело будет передано комиссии, назначенной исполнительным комитетом World Boxing, которая рассмотрит дело. Ее решение будет считаться окончательным и не подлежащим апелляции, если не будут предоставлены новые сведения.