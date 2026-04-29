В Турции считают виновными в массовой драке на боксе обе стороны

СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Турецкая комиссия профессионального бокса заявила РИА Новости, что считает виновными в массовой драке после боксерского матча россиянина Сергей Горохова и турка Эмирхана Калкана в Трабзоне обе стороны.

"Российский боксер после окончания матча подбежал к углу турецкого, один из членов команды Калкана некорректно понял ситуацию и грубо потребовал от россиянина уйти. После этого подбежал член команды россиянина и толкнул одного из соратников турецкого боксера. А жители Трабзона решили, что в их городе избивают их же спортсмена, с этой искры и начался конфликт. Конечно, виноваты обе стороны", - заявили в комиссии.

В комиссии также отметили, что турки и русские - дружественные народы, в Турции немало россиян, комиссия не допустит, чтобы подобные инциденты послужили причиной раздора.

Ранее после победы Горохова над местным боксером Эмирханом Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии UBO часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, победитель не был объявлен официально.

Российский боксер сообщал, что после победы на его команду напала толпа из примерно 70 человек, которые били руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.