В Турции считают виновными в массовой драке на боксе обе стороны - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
12:20 29.04.2026
В Турции считают виновными в массовой драке на боксе обе стороны

  • Турецкая комиссия профессионального бокса заявила, что считает виновными в массовой драке после боксерского матча россиянина Сергея Горохова и турка Эмирхана Калкана в Трабзоне обе стороны.
  • По заявлению комиссии, конфликт начался после того, как член команды Калкана грубо потребовал от россиянина уйти, а член команды Горохова толкнул одного из соратников турецкого боксера.
  • В комиссии отметили, что турки и русские — дружественные народы, и подобные инциденты не должны стать причиной раздора.
СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Турецкая комиссия профессионального бокса заявила РИА Новости, что считает виновными в массовой драке после боксерского матча россиянина Сергей Горохова и турка Эмирхана Калкана в Трабзоне обе стороны.
"Российский боксер после окончания матча подбежал к углу турецкого, один из членов команды Калкана некорректно понял ситуацию и грубо потребовал от россиянина уйти. После этого подбежал член команды россиянина и толкнул одного из соратников турецкого боксера. А жители Трабзона решили, что в их городе избивают их же спортсмена, с этой искры и начался конфликт. Конечно, виноваты обе стороны", - заявили в комиссии.
В комиссии также отметили, что турки и русские - дружественные народы, в Турции немало россиян, комиссия не допустит, чтобы подобные инциденты послужили причиной раздора.
Ранее после победы Горохова над местным боксером Эмирханом Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии UBO часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, победитель не был объявлен официально.
Российский боксер сообщал, что после победы на его команду напала толпа из примерно 70 человек, которые били руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.
Горохову 36 лет. В 2021 году в Сербии он завоевал титул чемпиона по боксу по версии WBC International.
