Российского боксера Горохова признали победителем после скандальной драки

СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Российский боксер Сергей Горохов признан победителем в поединке в Трабзоне, после которого началась массовая драка, результат боя не был аннулирован, сообщили РИА Новости в Турецкой комиссии профессионального бокса.

"Некоторые СМИ утверждают, что результат боя был полностью аннулирован - это не так, результат официально зарегистрирован, победителем стал россиянин", - сообщили в комиссии.

Ранее после победы Горохова над местным боксером Эмирханом Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии Universal Boxing Organization (UBO) часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, официальное объявление победителя на ринге не состоялось.

Российский боксер сообщал, что после победы на его команду напала толпа из примерно 70 человек, которые били руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.