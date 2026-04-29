Российского боксера Горохова признали победителем после скандальной драки
10:30 29.04.2026 (обновлено: 11:24 29.04.2026)
Российского боксера Горохова признали победителем после скандальной драки

РИА Новости: результат боя с участием Горохова в Турции не аннулировали

Турецкий флаг. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боксер Сергей Горохов признан победителем в поединке в Трабзоне, но после его победы началась массовая драка, и официальное объявление победителя на ринге не состоялось.
  • Турецкая комиссия профессионального бокса подтвердила, что результат боя официально зарегистрирован и не был аннулирован.
СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Российский боксер Сергей Горохов признан победителем в поединке в Трабзоне, после которого началась массовая драка, результат боя не был аннулирован, сообщили РИА Новости в Турецкой комиссии профессионального бокса.
"Некоторые СМИ утверждают, что результат боя был полностью аннулирован - это не так, результат официально зарегистрирован, победителем стал россиянин", - сообщили в комиссии.
Ранее после победы Горохова над местным боксером Эмирханом Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии Universal Boxing Organization (UBO) часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, официальное объявление победителя на ринге не состоялось.
Российский боксер сообщал, что после победы на его команду напала толпа из примерно 70 человек, которые били руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.
Горохову 36 лет. В 2021 году в Сербии он завоевал титул чемпиона по боксу по версии WBC International.
