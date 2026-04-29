Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинского беженца депортировали из Польши на Украину за правонарушение.
- После депортации беженца мобилизовали на границе.
- Депортированного украинца после мобилизации держали в плохих условиях, и ему удалось сбежать, дав взятку.
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинского беженца депортировали за правонарушение из Польши, а затем мобилизовали, рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Лебедеву рассказали о ситуации родственники беженца с Украины. По их словам, молодой человек имел вид на жительство в Швейцарии и приехал в Польшу навестить родственников. В парке он употреблял алкогольные напитки, к нему подошли полицейские и вместо административного протокола его задержали и депортировали на Украину, где на границе мобилизовали сотрудники военкомата.
"Это один из первых случаев депортации украинских беженцев из Европы на Украину", - сказал подпольщик.
Он отметил, что после мобилизации депортированного украинца держали в яме, накрытой брезентом, вместе с бомжами, наркоманами и людьми, страдающими туберкулезом, в Житомирской области. Ему удалось дать взятку в 2 тысячи долларов охране и сбежать.
