Совфед одобрил проект об эксперименте с передвижными аптеками в селах

13:39 29.04.2026 (обновлено: 13:40 29.04.2026)
Совфед одобрил проект о 3-летнем эксперименте с передвижными аптеками в селах

Лекарство в капсулах. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил проект о проведении трехлетнего эксперимента с передвижными аптеками в селах.
  • Продажу лекарств в таких пунктах планируется начать с сентября этого года.
  • В них можно будет купить не только самые распространенные препараты, но и средства под заказ, за исключением тех, в которых содержатся наркотические и психотропные вещества.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек.
Законом предлагается провести в России с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами для медицинского применения передвижными аптечными пунктами в селах, где нет аптек, медорганизаций и индивидуальных предпринимателей с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.
Документом определяется, что передвижной аптечный пункт - структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения вне стационарного торгового объекта с использованием изолированного модуля на платформе автотранспортного средства с отдельной кабиной водителя.
Уточняется, что порядок проведения эксперимента определит правительство РФ.
Согласно документу, приобрести можно будет не только самые распространенные лекарственные препараты, но и под заказ. При этом в передвижных аптеках не будет продаваться ряд лекарств, в частности те, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства.
Закрепляется, что автомобиль, который будет осуществлять развоз лекарств, должен иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта.
Согласно документу, Росздравнадзор будет контролировать исполнение требований, связанных с проведением эксперимента.
ОбществоРоссияСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
