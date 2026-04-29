Совфед одобрил проект об эксперименте с передвижными аптеками в селах

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил проект о проведении трехлетнего эксперимента с передвижными аптеками в селах.

Продажу лекарств в таких пунктах планируется начать с сентября этого года.

В них можно будет купить не только самые распространенные препараты, но и средства под заказ, за исключением тех, в которых содержатся наркотические и психотропные вещества.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек.

Законом предлагается провести в России с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами для медицинского применения передвижными аптечными пунктами в селах, где нет аптек, медорганизаций и индивидуальных предпринимателей с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.

Документом определяется, что передвижной аптечный пункт - структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения вне стационарного торгового объекта с использованием изолированного модуля на платформе автотранспортного средства с отдельной кабиной водителя.

Уточняется, что порядок проведения эксперимента определит правительство РФ.

Согласно документу, приобрести можно будет не только самые распространенные лекарственные препараты, но и под заказ. При этом в передвижных аптеках не будет продаваться ряд лекарств, в частности те, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства.

Закрепляется, что автомобиль, который будет осуществлять развоз лекарств, должен иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта.