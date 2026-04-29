Масалитин рассказал о травме Акинфеева и перспективах ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Масалитин заявил, что травма вратаря Игоря Акинфеева является серьезной потерей для ЦСКА.
- Он подчеркнул, что отсутствие Акинфеева особенно чувствительно в концовке сезона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что травма вратаря армейцев Игоря Акинфеева является серьезной потерей для команды на решающем этапе сезона.
В понедельник Акинфеев сообщил, что из-за травмы не сыграет до конца сезона-2025/26. Голкипер отметил, что профессиональную карьеру не завершает, он будет делать все, чтобы восстановиться и набрать форму к новому сезону.
"Травма, естественно, очень плохо сказывается на состоянии игрока, тем более в таком возрасте. С каждой травмой все больше возникает вопросов об окончании карьеры. Если он сможет восстановиться — и физически, и, самое главное, психологически - и почувствует, что может приносить пользу клубу, то, естественно, контракт будет продлен", - сказал Масалитин.
"Если же он поймет, что травмы его уже достали… Мы знаем, что у него были серьезные операции на колене, которые не помогали ему играть и реализовывать свой талант. Но в любом случае травмы во многом определяют его профессиональную судьбу", - отметил Масалитин.
Масалитин подчеркнул, что отсутствие Акинфеева особенно чувствительно в концовке сезона. "На этом этапе - да, конечно, это большая потеря для ЦСКА. Когда идут такие игры, роль лидера на поле очень важна. В его ситуации понятно, что он будет поддерживать команду изнутри. Его присутствие в раздевалке, на установках, в тренировочном процессе может сыграть важную роль. Молодые ребята будут чувствовать, что лидер с ними, и должны отдаваться и за него, и за себя", - добавил он.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны.
