"Ак Барс" вновь вышел вперед в серии Кубка Гагарина против "Металлурга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче серии полуфинала плей-офф КХЛ со счетом 4:1.
- Анвар Гатиятулин одержал 300-ю победу в КХЛ в качестве тренера «Ак Барса».
- «Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в третьем матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
29 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
15:04 • Дмитрий Кателевский
18:08 • Дмитрий Кателевский
(Алексей Пустозеров, Mitchell Miller)
07:09 • Дмитрий Яшкин
19:05 • Кирилл Семенов
11:52 • Робин Пресс
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Дмитрий Кателевский (16-я и 19-я минуты), также шайбы забросили Дмитрий Яшкин (28) и Кирилл Семенов (60). У "Металлурга" отличился Робин Пресс (32).
Возглавляющий "Ак Барс" Анвар Гатиятулин одержал 300-ю победу в КХЛ в качестве тренера. Белорусский защитник "Металлурга" Данила Паливко провел 200-й матч в лиге.
"Ак Барс" вновь вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертый матч состоится 1 мая в Казани.
"Ак Барс" завершил регулярный чемпионат на третьем месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла челябинский "Трактор" (4-1), а во втором - минское "Динамо" (4-0). "Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь", в четвертьфинале - нижегородское "Торпедо" (4-1).