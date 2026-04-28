В Госдуму внесли проект о создании единого реестра домашних животных

18:49 28.04.2026 (обновлено: 21:47 28.04.2026)
В Госдуму внесли проект о создании в России единого реестра домашних животных

Девушка держит в руках котят британской породы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании в России единого реестра домашних животных, их маркировании и регистрации в нем.
  • Создание единого реестра домашних животных упростит поиск владельца в случае потери животного или установление принадлежности животного в случае причинения им ущерба третьим лицам.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект о создании единого реестра домашних животных, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается ввести определение понятия "единый реестр домашних животных" и установить необходимость маркирования и регистрации домашних животных в единой государственной информационной системе "единый реестр домашних животных", — сказано в пояснительной записке.
Авторы отмечают, что сейчас вопрос регистрации домашних животных на территории России не урегулирован. При этом уточняется, что в нескольких регионах уже приняты подобные законодательные акты.
Согласно проекту, правительство сможет утверждать:
  • перечень видов домашних животных, подлежащих маркированию и регистрации;
  • порядок и сроки этих действий;
  • список сведений о домашних животных и их владельцах, подлежащих включению в единый реестр;
  • порядок создания и ведения реестра;
  • порядок интеграции существующих в российских регионах баз данных о промаркированных и зарегистрированных домашних животных в единый реестр.
В пояснительной записке подчеркивается, что необходимость изменений, в частности, вызвана внутренними миграционными процессами: владельцы домашних животных могут менять место жительства или просто путешествовать, и они не должны при этом сталкиваться с повторной регистрацией питомцев в соответствии с региональными законами.
По мнению авторов проекта, его принятие позволит создать единый реестр, что позволит упростить поиск хозяина животного в случае его потери или установление его принадлежности конкретному человеку в случае причинения питомцем ущерба другим людям.
