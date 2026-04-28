В Госдуму внесли проект о создании единого реестра домашних животных

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект о создании единого реестра домашних животных, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается ввести определение понятия "единый реестр домашних животных" и установить необходимость маркирования и регистрации домашних животных в единой государственной информационной системе "единый реестр домашних животных", — сказано в пояснительной записке.
В Карелии назвали плюсы и минусы сна с кошками
12 февраля, 13:29
Авторы отмечают, что сейчас вопрос регистрации домашних животных на территории России не урегулирован. При этом уточняется, что в нескольких регионах уже приняты подобные законодательные акты.
Согласно проекту, правительство сможет утверждать:
- перечень видов домашних животных, подлежащих маркированию и регистрации;
- порядок и сроки этих действий;
- список сведений о домашних животных и их владельцах, подлежащих включению в единый реестр;
- порядок создания и ведения реестра;
- порядок интеграции существующих в российских регионах баз данных о промаркированных и зарегистрированных домашних животных в единый реестр.
Названы породы собак, которые убегают от хозяев чаще других
14 апреля, 22:24
В пояснительной записке подчеркивается, что необходимость изменений, в частности, вызвана внутренними миграционными процессами: владельцы домашних животных могут менять место жительства или просто путешествовать, и они не должны при этом сталкиваться с повторной регистрацией питомцев в соответствии с региональными законами.
По мнению авторов проекта, его принятие позволит создать единый реестр, что позволит упростить поиск хозяина животного в случае его потери или установление его принадлежности конкретному человеку в случае причинения питомцем ущерба другим людям.